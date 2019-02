"Estados Unidos debe entrar con las armas a Venezuela"

Buenos Aires. El Puma Rodríguez fue entrevistado por El diario de Mariana y fue durísimo al opinar sobre el futuro de Nicolás Maduro en Venezuela. “Las horas de Maduro están contadas. Está tan claro. La coalición no es solo Estados Unidos, está Brasil y está Colombia también. Le están dando todo tipo chances de salir vivo de Venezuela pero no sé qué piensa ese señor”, dijo el cantante. Tato Young, panelista del ciclo, le consultó si Estados Unidos tiene que entrar con sus armas ante una posible agresión. “Totalmente. Tienen que avanzar. No creo que los americanos con sus aviones y todo eso quieran quedar en ridículo ante el mundo”, aseguró.