Estados Unidos: Elmer Gruñón ya no usará un rifle para cazar

El nuevo trabajo se podrá ver "próximamente" en HBO Max. Hasta ahora, Elmer Gruñón venía disparando su rifle pero, por una evidente torpeza innata, nunca podía acertar en el conejo. Por estos días, desde la producción de la nueva serie le explicaron al diario The New York Times: "No estamos fabricando armas. Pero podemos seguir haciendo violencia ‘toon’, con explosivos y todo el material de Acme. Eso es un derecho". ¿Por qué, entonces, reemplazarán la escopeta con una guadaña?