Estafan en $150 mil a la cooperativa eléctrica de Zapala

El titular del ente sería acusado por administración infiel en carácter de autor. En el caso de César Pérez la figura que le imputarán será estafa reiterada en carácter de autor, mientras que a Ludmila Vega la acusarán por partícipe necesario de estafa reiterada.

El caso generó mucho revuelo en la localidad porque mientras el fiscal notificaba a Zambelli de la causa, se filtró un documento del borrador de la formulación de cargos a los involucrados.

El documento trascendió por distintos medios locales y redes sociales, por lo que Jofré ordenó una investigación interna para determinar cómo se había producido la filtración.

No obstante, en diálogo con LU5, el funcionario judicial reconoció que de no ser una filtración interna -por ahora no desconfía de nadie de su equipo-, podría tratarse de un hackeo externo de la red judicial, lo que sería mucho más preocupante.

La maniobra fue entre diciembre del 2014 y febrero del 2015. Consistió en facturaciones por servicios.