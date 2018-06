Estalló el cabaret entre TyC y TNT por la Selección

Arévalo (TyC Sports), conocido amigo de los jugadores, se mostró furioso. “Hablé con el vicepresidente de AFA (Angelici) y me dijo que desconocía absolutamente”, dijo el periodista en radio La Red. Luego redobló la apuesta y explicó: “Si vos vendés algo sin decir nada y como una práctica ilegítima, las cosas cambian. Esto es como que nosotros juguemos al fútbol y, como nunca te ganan once contra once quieran, jugar con 15 jugadores y con dos pelotas”, fueron las palabras de Arévalo.

Según informó, la Selección atenderá dos días a los periodistas en Barcelona. Luego, desde prensa de AFA se comunicó que no habrá atención en Rusia hasta el 26 cuando finalice la fase de grupos. “Si hay un medio que tiene entrevista quiere decir, muchachos, que cambiaron las condiciones y vale todo”, opinó Arévalo.

Contragolpe

Castillo no tardó en responder y lanzó un irónico tuit: “No saben. No se informan. Suponen. Lloran. Pregunten. Averigüen. Las entrevistas son un segundo plano. Porque centros ya le tiran. Nos interesa la intimidad. Lo que no se mostró jamás porque jugamos distinto. @TNTSportsLA ni centros, ni robar tapes”.

Por su parte, Bonadeo se refirió al tema con un mensaje muy picante en Twitter: “¿Dos palos verdes para tener ‘notas exclusivas’ con los jugadores argentinos durante el Mundial? Grosos. Volvió la tele de los 90. Cuanta creatividad”, fue el mensaje del periodista.