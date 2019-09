Estalló la guerra entre Casero y Rial

Ante el comentario del actor, Yanina Latorre decidió meterse en la conversación aseverando que Rial “no es un dandy”. El padre de Nazareno discrepó con la panelista e insistió: “Eso es lo que vos decís, yo lo veo y me parece un dandy”. Más tarde, Casero negó haber tenido un cruce con Rial, pero aclaró: “Me ha hecho un daño enorme gratuitamente”.

P22-F2-TV(SCE_ID=356700).jpg

“Deforestado mental”: la dura respuesta

Hace tiempo Alfredo Casero y Jorge Rial no tienen el mejor concepto del otro. Cuando pueden se dicen de todo y ayer la pelea sumó otro capítulo. Luego de la denuncia del actor, una de las figuras de América se enteró de los fuertes dichos. Sin dejar pasar el agravio, Rial le contestó duramente a Casero mediante su cuenta de Twitter.

“Me dijeron que Alfredo Casero hoy hablo de mí. Mi respuesta es la siguiente: me chupa un huevo lo que diga ese deforestado mental”, fue la respuesta de Rial en la red del pajarito.

Duro: “ Yo lo he visto a Rial hacer barbaridades Y después salir con el pañuelo verde”.

Grieta 2.0

El descargo del chimentero tuvo gran repercusión en los usuarios de las redes, que se mostraron a favor y en contra de Jorge.

“Qué pobre tipo sos Rial”, “Jorgito: estás en la misma categoría pero con la diferencia que sos mal bicho”, “Alfredo Casero, genio”, “No tenés huevo”, fueron algunos fuertes comentarios que recibió el conductor luego de su tuit.

Por otro lado, hubo otra parte de los internautas que jugó del lado de Rial. “¡Qué buena respuesta! A quien carajo le importa lo q diga ese flanero q defiende a este gobierno de garcas”, “El gordo flan está muy quemado”, “Grande Jorge 100% de acuerdo con vos!! A Casero no lo juna nadie. Un drogadicto en recuperación y está enfermo de odio!!!”, escribieron varios usuarios generando la conocida grieta que supo instalar Jorge Lanata

P22-F3-TV(SCE_ID=356701).jpg

El tenso momento que vivió frente a Karina Iavícoli

Casero se quejó de la prensa que le había hecho daño al difundir aspectos relacionados a su vida privada. Fue en ese momento cuando Karina Iavícoli lo interrumpió para recordar un viejo episodio: “Creo que tuvo que ver con unas cámaras (ocultas), con una ex pareja”.

El cómico se molestó con Iavícoli, y elevando la voz empezó a cuestionarla, haciéndole varias preguntas: “¡No hables de eso! ¿por qué vas a hablar de eso? ¿Querés tirar una primicia que todo el mundo sabe? ¿Estás segura que no? Hay una causa (judicial). ¿Entrás en esa? ¿Cómo te llamás?”. “Me llamo Karina, con k no con c”, le respondió la panelista con una sonrisa irónica. “¿Karina cuánto?”, insistió Casero. “Iavícoli…”. “Bien”. ¿Qué, me estás marcando? Me sonó un poco amenazante…”, le respondió la periodista.

De inmediato, Alfredo se paró de la silla y le dijo: “Te estoy preguntando cómo te llamás. ¿Vos estás hablando de mi vida privada y yo no puedo preguntarte el nombre?”. Iavícoli le respondió: “No era para que te enojes, simplemente era para sumar un dato de información que tenía”.