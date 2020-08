Estalló Ruggeri por la inseguridad: "Matan a los pibes, violan a las pibas..."

El campeón del mundo en México 86 una vez más explotó, ahora por la inseguridad que se vive en el país: “No me hagás hablar que me caliento mal... Ayer mataron a una pibita policía de 23 años. Pobre piba. ¿Para llevarse el celular necesitan matarla? Dejate de joder, llevate el celular y dejala viva. Los que salen a robar déjense de romper los huevos, no hace falta tirarle un tiro en el pecho. ¡Por favor!”.

El detonante de la bronca de Ruggeri fue el crimen ocurrido en Quilmes el domingo, cuando Ariana Micaela Romero, una agente de la Policía Federal Argentina (PFA) que trabajaba como custodia en la Quinta presidencial de Olivos, fue asesinada de un disparo en el pecho. Este hecho provocó la indignación del ex futbolista de 58 años. “Mataron a una pibita recién recibida de policía, con un futuro enorme, con una nenita de dos años. Chorros: ¡Déjense de romper los huevos! Ahora hay que mandarle mensaje a los chorros. Que tengan códigos. Si te llevás el celular, bueno, no los podemos parar, pero ¿por qué esa maldad de matar a la nena?”, señaló con bronca.

Otro de los episodios al que Ruggeri hizo referencia fue al hombre de 30 años que fue tendencia en redes por admitir haber violado a su hija. “Después por buena conducta, afuera. Y la nena en un cajón. ¡Dios mío! No nos curamos más y nadie dice nada. El otro día un violador, con la hija de seis años. ¡Déjense de romper las pelotas con esos tipos! ¿Para qué quieren a un tipo que viola a su propia hija? No puede andar suelto en la calle, no puede vivir con nosotros. Están viendo las fotos, las lesiones, que el año que viene... Pónganse las pilas. Hay cosas importantes que arreglar. Están matando a los pibes, violan a las pibas, hacen lo que quieren. ¡Déjense de joder! Arreglen ese tema que nos preocupa a todos, la seguridad. Si no estamos pidiendo nada de otro mundo”, reclamó ante el silencio de sus compañeros.