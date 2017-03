Elena Egea

A punto de grabar su nuevo disco, Late, Jóvenes Pordioseros -luego de su separación- llega hoy a la Expo Plottier. Antes, Toti Iglesias (voz y guitarra) habló de esta nueva etapa de la banda que los tiene “entre amigos, como en la secundaria”.

Nos separamos porque ya no nos aguantábamos más. Estuvimos a punto de tirotearnos”.

¿Cómo es el presente musical de Jóvenes Pordioseros?

Es muy bueno. Tenemos una edad donde realmente disfrutamos sin berretines las cosas. No hay berretines de estrellas ni nadie quiere ser más que nadie. La pasamos bien y tocar rock and roll después de varias muertes, vidas y resurrecciones, no solamente de la banda sino también propias, es una suerte. Estamos entre amigos como en la secundaria.

¿Cuándo sale su último álbum, Late?

La idea es que salga dentro de dos meses. Entramos a grabar el miércoles que viene y va a tener 14 temas. El tema difusión, que se llama igual que el disco, ya está sonando hace un mes. Es muy loco porque también está en internet el tema “Sin dormir”, que lo hicimos hace dos semanas en Cosquín Rock, entonces es como que nunca hubo un parate entre disco y disco. Así que estamos muy felices, no nos podemos quejar.

¿Fue tu idea rearmar la banda otra vez?

Vengo rearmando la banda desde los 15 años, porque no todos pensamos igual y cuando hay poca guita es muy difícil que se queden los músicos a tocar al lado tuyo. Yo lo hago igual, aunque entiendo que hay gente que no. Pero bueno, hemos ido variando y ahora estamos con esta formación hace mucho y la verdad es que para mí es la mejor formación que tuvimos, por amistad, por edad y por sonrisas. Eso está bueno.

¿Cuál fue el motivo por el que se disolvió la banda?

Veníamos desde muy chiquitos con esa formación, más o menos desde los 20 años. En el 2000, en dos meses habíamos tocado 98 veces, vivíamos juntos en la costa y la verdad es que no nos aguantábamos más. Ya nos habíamos agarrado a trompadas todos y estuvimos a punto de tirotearnos, literalmente. Además, teníamos los amigos del campeón y gente al interior de la banda que robaba con los números y se encargaba de llenarles la cabeza a los demás músicos. Hasta que empecé a llamar al batero, que era mi amigo desde los 15 años, y no me atendía el teléfono, cosas así. Así que lo mejor fue que nos separáramos. Mientras duró estuvo buenísimo, pero no los extraño. Fue una parte de Jóvenes Pordioseros que estuvo buena, pero otras no, y estoy feliz así.

De todas las canciones que escribiste, ¿cuál es la que tiene mayor significado para vos?

A mí me gustan todas las canciones que hice porque todas tuvieron su momento. En el primer disco cantaba “dale aspira”, cosa que no lo haría ahora pero que en ese momento tuvo significado para mí. De todas formas, esa canción no iba dedicada a la droga sino a una mujer. A muchos no les gusta cantar el hit de su propia banda pero a mí me gusta tocar “Descontrolado”, aunque las canciones nuevas también me gustan. Todas me identifican, no tengo una sola, sobre todo en el escenario.

¿Te gustaría incursionar en otros géneros?

Me encantaría tener la voz para poder cantar tango. Después, Jóvenes incursionó en varios géneros: disco, rock, blues, rock and roll, dentro del palo de lo que tocamos. Pero bueno, lo que pasa es que nos gustan los Rolling Stones. Menos el género reggae, que no me gusta, hacemos todo, incluso estuve componiendo para Pasión de sábado.

¿Creés que el rock barrial puede volver a retomar la fuerza que tenía en el 2000?

Creo que los tiempos cambiaron. También depende mucho de los medios, y hoy no hay muchos que apoyen esa movida. Nosotros también vamos cambiando, en su momento empezamos con rock stone, después rock barrial y hoy somos una banda de rock and roll. Creo que fuimos cambiando con los tiempos y eso está bien. Esta bien aggiornarse y si no vuelve, no importa, porque sigue siendo rock and roll el rock barrial.

Hay canciones que hacen referencia a las sustancias, ¿cómo te llevás con eso?

Mucho más tranquilo. No sé si llamarlo enfermedad, son gustos, sin querer hacer apología. Estuve muy mal por ese tema, hoy creo que me puedo dar el gusto no de controlarlas sino de estar mejor. Las drogas son parte de mi vida y ojalá no lo hubiera sido nunca. No las recomiendo, pero no puedo dejar de escribir canciones sobre eso porque escribo sobre lo que me pasa y lo que veo, aunque hoy lo hago con más cuidado por los chicos que vienen a los shows. Por eso no digo que las controlo, pero tampoco voy a decir que no las consumo porque no voy a mentir.

Has dicho que resignaste tener una familia por el rock. ¿Desechás totalmente la idea o querés formar una en un futuro?

Tuve parejas estables 10 veces y de todas me separé, pero por lo menos lo intenté. No desecho la posibilidad de formar una familia, sobre todo a esta edad. Hay una canción que se llama “Hija de la luna”, que habla sobre ser padre y en realidad yo no tengo una hija, sólo que me pongo en la piel de mis amigos. La gente sabe que me pueden los niños, me han sacado más sonrisas que alguna mujer, así que ojalá que algún día pueda formar una familia.

Cuando pasó lo de Cromañon apoyaste a Callejeros. ¿Que opinión tenés sobre lo que sucedió con el Indio Solari en Olavarría?

No defiendo a nadie porque no pongo las manos en el fuego por nadie, me han fallado muchos “amigotes” en el camino. Sí creo que una banda, depende en qué, no tiene responsabilidad.

Omar Chabán en su momento ayudó a muchas bandas, incluidos nosotros, y lo castigaron muy duro. Tal vez tuvo responsabilidad, no lo sé, pero le pasaron las bengalas por atrás, por eso él muchas veces pidió que no las prendan. Y con respecto a lo del Indio, si yo soy intendente de un lugar y sé que van a llegar 200 mil personas, tengo que fijarme cómo van a llegar y cómo se van a ir. Después, si a uno le da un paro cardíaco yo que sé, no soy doctor. Cada uno sabe lo que hace, somos todos adultos. Creo que el Indio vendió su recital y está bien. El intendente y la organización son lo que tendrían que haberse fijado en la seguridad.

¿Cómo vivís la situación actual del país?

No me gusta lo que está pasando. Creo que hay muchas medidas que vacían el bolsillo de la gente y la castigan.

Me encantaría que la gente que lo votó tenga un par de noticias buenas para sus bolsillos, para el día a día. Yo entiendo lo del bolso por arriba del monasterio, pero esa es plata que nunca vamos a ver. Es triste tener que decir “robaron pero hacían”, pero es lo que están logrando. Ahora, supuestamente no roba nadie pero la gente tampoco tiene para comer. Antes de que Jóvenes Pordioseros sea lo que es, yo pedía monedas en la calle y tocaba la guitarra en el subte, entonces sé más o menos lo que es estar así. Me da mucha tristeza porque creo que hay gente que la debe estar pasando muy mal. No puedo terminar de ser feliz si tengo amigos a los que les está costando llevarles la comida a sus hijos.