¿Qué podés adelantar del show que van a dar en Neuquén?

Va a ser un show en el que se van a empezar a vivir los temas del disco nuevo. Y es por este motivo que siempre hay una incógnita, porque uno no sabe cómo van a sonar en vivo. De nuestro lado, las empezamos a descubrir a medida que las vamos tocando arriba del escenario y la compartimos con la gente. También va a haber temas de los discos anteriores, además de las de Los Piojos.

Neuquén se ha vuelto una parada segura para Ciro y los Persas. ¿Cuál es el atractivo que ves del público neuquino?

Es un lugar donde tenemos nuestro público, donde siempre los shows están calientes, están buenos y honestamente es una ciudad que nos gusta visitar. Cuando voy de vacaciones al sur, suelo parar en la ciudad, y cuando puedo me quedo un poco. Me gusta pasear por ahí, y además es una zona que conozco bastante.

¿Cómo describirías este momento de tu carrera?

Estoy en un momento en el que disfruto. Disfruto tocar con los pibes, disfruto un show, disfruto cuando componemos. Aunque sea arduo y yo sea muy exigente con los temas, se disfruta. También siento que estamos en un gran momento como banda, que está sonando mucho y muy bien. Tenemos muchas horas tocando juntos y son grandes músicos. Estamos disfrutando mucho. Sin embargo, siempre se está buscando algo, tanto por dentro como por fuera, porque la gente va cambiando al igual que los tiempos. Además, no tengo esquemas para componer, ni tampoco repito fórmulas.

¿En esa búsqueda cuáles son las nuevas influencias de Ciro?

No sé si hay una influencia precisa. Tampoco es que las estoy buscando. Uno inconscientemente va tomando cosas que escucha. Por ejemplo, mi hijo de 9 años me pone todos los raperos y algo me debe quedar. Después voy escuchando cosas, y si alguna me gusta, después las escucho a fondo. Puede ser de lo más variado, incluso música de series. Es bastante desprolijo cómo llegan esas influencias. Además, en este último tiempo no he descubierto ninguna banda que me vuelva loco.

Ya pasaron varios años desde que se disolvieron Los Piojos. ¿Extrañás algo de aquella época?

Son momentos y vivencias de la edad de cada uno. Hay cosas que uno hace cuando está en los 20 que las hace porque tiene esa edad, y después ya no las hace porque ya las hizo, y además porque aparecen otras prioridades y responsabilidades, como por ejemplo los hijos. Quizás lo que más extraño es esa cierta libertad propia de la juventud, lo cual también es relativo porque las personas no deberíamos endulzar los recuerdos porque también aparecen cargas que son difíciles de llevar y que a uno le preocuparon. Hubo cosas muy lindas y maravillosas con Los Piojos, pero hay que ser objetivo con los recuerdos. Por otro lado, hay muchas cosas que me gusta más cómo son ahora a como eran en ese entonces.

Hablando de responsabilidades, ¿cómo es el llevar adelante tu carrera con hijo de por medio?

Siempre me ocupé de mi familia y de la banda. Tuve que organizarme, aunque no es una palabra que se lleve bien conmigo. Me ocupé de darles tiempo a las dos cosas y creo que me salió bastante bien. De todos modos, cuando uno es músico y es dueño de su proyecto, pone los horarios y es bastante libre, comparado con otras personas que tienen que respetar horarios de oficina. Para mí siempre fue una prioridad ser libre.

¿Es muy difícil llevar adelante shows masivos con la crisis económica que atraviesa el país?

Es muy duro. Me lo decía mi manager, que charla con otros colegas. Y sí, está muy difícil. Trato de mantener un nivel de show, por lo que viajo con 22 personas. Eso es un montón de dinero tanto de viáticos, hoteles, puesta en escena, sonidos. Para la gente también está difícil pagar una entrada, por lo que valoro y aprecio mucho el esfuerzo de los van a mis conciertos. Sobre todo porque hay una gran incertidumbre y a muchas personas les da miedo gastar. De todos modos, la música o el arte en general tiene un valor muy importante para una persona, para descargar, revitalizarse, principalmente porque está bueno conectarse con algo que no tiene que ver con lo cotidiano como llegar a fin de mes o la cara del jefe.

En diciembre vas a tocar por primera vez con la banda en el estadio de River, ¿cómo lo palpitás?

Estamos haciendo reuniones para armar la puesta en escena y creo que esto está buenísimo. Es un evento único hacer un show en ese lugar y todo lo que vayamos descubriendo con las canciones nuevas en los shows previos nos servirá para que lleguen a River con cierto trabajo encima.

Fanático del fútbol, Ciro se fue a Rusia y vivió tristemente la participación del seleccionado. A su criterio, el mal momento tiene como culpable a la AFA: “El Mundial lo viví con mucho dolor. La AFA debería limpiarse y cambiar, generar un proyecto a largo plazo. Hay demasiado cacique. Todos estamos esperando que a Messi se le caiga una genialidad y eso para un equipo es muy triste, teniendo en cuenta la cantidad de jugadores que produce el país. Para mí es un problema institucional y se notó”.