Estampida en Times Square por insólita confusión

Durante la estampida, una persona resultó herida al caer al suelo mientras corría para huir de los supuestos disparos. Algunos menores se separaron de sus padres y se perdieron entre la multitud. Varios usuarios de Twitter relataron su experiencia. “Hoy experimenté algo que nunca pensé que podría experimentar en mi vida. Un susto de disparos. La gente pensaba que había un tiroteo en Times Square, con todo lo que está sucediendo y sucedió en Gilroy, El Paso y Dayton”, escribió. Fueron muchos los que compartieron imágenes y mensajes a través de esta red social.

“Mi mujer y yo nos vimos atrapados/golpeados en la estampida de #TimesSquare cuando salíamos de un teatro. Corrimos dentro del edificio, ella abrazó a un adolescente aterrorizado que lloraba, ‘no puedo encontrar a mis padres’, había otros dos más congelados, boca abajo en el suelo del pasillo. Yo me quedé de pie, mirando las puertas abiertas, esperando…”, escribió el usuario MarcBertucco. “Estaba en #timessquare y vi mi primera estampida, casi me separan a mí y a mi amiga. Primero nos empujaron, luego los gritos y la huida frenética. No creo que haya visto tanto miedo nunca”, dijo @SayBoldThings.

El pánico golpeó a Nueva York solo días después de las masacres del fin de semana en El Paso, Texas, y en Dayton, Ohio, donde perdieron la vida un total de 31 personas. Mientras que el tirador de Texas, Patrick Crusius, enfrenta la pena de muerte por terrorismo doméstico, Connor Betts, que asesinó a nueve personas en Ohio, fue abatido por los agentes durante el ataque. Solo una semana antes, un tiroteo sorprendió a los asistentes a un festival gastronómico en el norte de California. Tres personas murieron, entre ellas, dos menores, y otras 12 personas resultaron heridas.