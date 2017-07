Están al acecho: el riesgo de cruzar los puentes en bici

De camino al trabajo, para visitar amigos del otro lado del río o sólo para hacer ejercicio, cientos de valletanos cruzan todos los días los puentes. Las alternativas son diversas: auto, colectivo o tren. Sin embargo, para muchos, la congestión vehicular a la hora de ir de una ciudad a la otra es un empujón para subirse a las dos ruedas y pedalear.

Los delincuentes acechan a los que cruzan en bici. La falta de controles se hace notar.

Puntos críticos

No obstante, todos los ciclistas saben que los delincuentes acechan ese camino. LM Neuquén estuvo ayer al mediodía en uno de los puntos críticos de los 1500 metros que separan las rotondas de cada lado de los puentes.

Uno de esos sectores complicados es cuando el sendero gira para pasar por detrás de las oficinas del ex peaje. Otros puntos peligrosos son la zona cercana a Turismo del lado cipoleño, el puente viejo y la propia ciclovía sobre el puente nuevo.

3,5 La cantidad de horas entre el primer robo y el segundo

Un joven que circulaba con sus amigos fue sorprendido por ladrones el miércoles cerca de las 17. Según los registros de la Policía de Cipolletti, alrededor de las 20:30 un hombre sufrió el robo de su bicicleta. En ningún caso estaban armados.

Testimonios

“Paso cuatro veces al día, en todos los horarios”, contó un ciclista que trabaja en una ciudad y vive en la otra. “Estoy yendo a jugar un partido de fútbol en Cipo”, contó otro joven, que prefirió pedalear para entrar en calor antes de salir a la cancha.

El frío del invierno parece no ser impedimento para los ciclistas, aunque como en verano el número crece, también lo hacen los robos. “Cuando hace calor andan grupos de chicos paseando que son un blanco fácil. Yo, por ahora, toco madera”, confió un joven que iba de Neuquén a Cipolletti. Los peatones también corren el mismo riesgo: “A mi hermana le sacaron el celular en pleno puente”, resaltó un ciclista cipoleño.

Dos el mismo día

“Había tres chicos, dos en bici y uno no pero con casco, que le decían a un policía que le habían robado la bici”, contó Germán, quien observó la secuencia el miércoles a las 17. Desde la Policía refirieron sólo tener registrado ese día un robo a las 20:30 cerca de Turismo.

Mantenerse siempre alertas

Ir con los ojos bien abiertos, llevar la música a un volumen bajo y pedalear a buen ritmo son algunas de las estrategias empleadas por los ciclistas al transitar los 1500 metros entre cada rotonda. Resaltaron que el problema no es la falta de iluminación, sino lo escondida que esta la bicisenda detrás del edificio del ex peaje, sumado a la falta de policías en ese sector. En los 20 minutos que estuvo el diario, no se observó ninguno.