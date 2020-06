Estatales: el Gobierno pagará en cuotas los aguinaldos de los salarios más altos

Según lo anunciado a los dirigentes gremiales, quienes cobren hasta salarios brutos de hasta 80.000 pesos cobrarán el medio aguinaldo de junio en un solo tramo y quienes cobren por encima de esa cifra recibirán 40.000 pesos y el resto en dos cuotas, en julio y agosto. Se estima que un 65% de los trabajadores estatales percibirá su aguinaldo completo y el resto, fraccionado.

Tanto UPCN como ATE calificaron la medida como “una mala señal” por parte del Gobierno y advirtieron que “habrá que ver cómo impacta la medida en las provincias y en los municipios", que seguramente harán lo mismo con el pago del medio aguinaldo de junio, según consignó Infobae.

Por su parte, UPCN anticipó que rechaza la medida y prepara un duro pronunciamiento sobre el tema. En tanto, ATE reunirá este miércoles para analizar la situación.

“Nos responden con esta medida cuando estamos poniendo el cuerpo en medio de la emergencia con los trabajadores esenciales en salud, seguridad, energía y otros sectores, y para hacer esto utilizan los mismos argumentos que habían usado para postergar el aumento salarial. Es un retroceso como lo fueron los cuatro años de Macri”, sostuvo Godoy.

Hace quince días, el Gobierno les comunicó a los sindicatos estatales que “por el momento” no habrá ningún incremento salarial para los trabajadores del sector público y que solamente podrán renegociarse cláusulas del convenio que no tengan impacto en los sueldos, como algunas licencias. Ante esta decisión, motivada por la pandemia y las negociaciones sobre la deuda, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) exigió una “urgente recomposición salarial” y advirtió que “los trabajadores públicos no somos ni debemos ser la variable de ajuste”.

