"Este es un fallo injusto, a mí me mataron en vida"

“Me siento totalmente decepcionada, continuamos en lo que yo temía, que es seguir dejando gente criminal en la calle”, confió Vanesa, en exclusiva con LM Neuquén, una vez terminado el juicio.

Ayer al mediodía, ante la mirada expectante de todos en la sala, los jueces Richard Trincheri, Diego Piedrabuena y Carina Álvarez decidieron por unanimidad declarar a Nehuén Rodríguez (18) culpable de lesiones graves. En sus argumentos explicaron que ni las partes acusadoras y ni la defensa lograron acreditar el homicidio en grado de tentativa o la legítima defensa de terceros, respectivamente.

Nehuén Rodríguez fue condenado por el delito de lesiones graves.

Durante los seis días que duró el juicio, Vanesa siempre sostuvo que como familia esperaban un fallo ejemplificador por la brutal golpiza que sufrió su hijo el 1° de enero a la salida de una fiesta y que por ello quedó con varias secuelas, principalmente a nivel cognitivo. El ataque fue registrado en un video cuya difusión permitió identificar a los dos agresores de Lautaro.

“Creo que es una decepción tanto para nosotros como para la sociedad misma porque el caso de Lautaro fue muy apoyado”, contó aún conmocionada por el resultado del fallo.

“En última instancia, pensamos que podía llegar a ser lesiones gravísimas, nunca como se le imputó a Daniel Morales. Se los puso de igual a igual cuando (Nehuén) casi le produce la muerte”, sentenció Vanesa y recordó que el segundo agresor, quien le pegó una patada, obtuvo una pena de tres años de prisión condicional por lesiones graves. Ahora resta saber la pena que le impondrán a Rodríguez.

Daniel Morales recibió 3 años de prisión condicional.

“Nosotros impugnaremos en el tiempo que nos corresponda y seguiremos luchando para que se haga justicia. Esto no va a quedar así”, adelantó Vanesa, y agregó: “Seguiremos pidiendo justicia, consideramos que este fallo es totalmente injusto”.

“No entiendo, nunca pensé que lo iban a dejar pasar. Tal vez sea que sigamos dentro de una sociedad donde sí prevalece gente criminal y las víctimas se tienen que quedar así como mi hijo. Ese es mi dolor, a mi hijo lo mataron en vida”, afirmó Vanesa.

el tribunal conformado por los jueces Richard Trincheri, Diego Piedrabuena y Carina Álvarez

“Hay que destacar la independencia de los jueces”

“Este fallo fue una cuota de sensatez. El tiempo nos dio la razón, era una locura haber trabajado una causa por tentativa de homicidio”, afirmó el abogado defensor Gustavo Lucero tras conocer la decisión del tribunal colegiado.

Si bien había expuesto que su defendido, Nehuén Rodríguez, había actuado en legítima defensa de terceros, celebró el fallo.

“Muchos nos dijeron que era una locura defender a un homicida. Se equivocaron, no es un homicida, y una vez que se haga la audiencia de cesura quedará libre, con una pena en suspenso”, explicó Lucero.

Además, rescató el accionar de los jueces, ya que en su opinión hubo muchas presiones. “Hay que destacar la independencia de los jueces para decidir, hay que tener mucha fuerza”, agregó.

6 años es la máxima prevista en el artículo 90 del Código Penal

Rodríguez podría recibir entre 1 y 6 años de prisión. Si la pena es inferior a 3 años, es excarcelable y quedaría en libertad. Será esencial lo que argumenten la fiscalía y la querella en la cesura.

38 días permaneció el joven en estado crítico antes de pasar a terapia intermedia otros 8 días.

Por unanimidad, lo hallaron culpable de lesiones graves

Ayer el tribunal conformado por los jueces Richard Trincheri, Diego Piedrabuena y Carina Álvarez culpó a Rodríguez de lesiones graves ya que consideraron que no se logró acreditar la tentativa de homicidio ni la legítima defensa. “La agresión fue excesiva pero no se demostró que hubo intención de matar”, afirmó el juez Piedrabuena y agregó que la parte acusadora podría haber planteado la alevosía, como un agravante. “Incluso podrían haber planteado lesiones gravísimas. Tanto la fiscalía como la querella se cerraron en otra hipótesis”, explicó. En tanto, el juez Trincheri explicó: “Quedó claro que no existió riesgo como para que sea legítima defensa”. “La sensación final que queda es que no se previenen las consecuencias de este tipo de eventos multitudinarios”, sostuvo en diálogo a LMN.

