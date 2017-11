El conductor de Polémica en el Bar, que esta semana también encendió el debate diciendo que el “mataría con sus propias manos” al asesino de Abril, la nena de 12 años baleada en un robo, anoche realizó comentarios denigrantes contra el género, algo muy habitual en un programa que recibe muchas críticas por la postura machista de sus integrantes.

"Las que inventaron que no hay que decir piropos son todas feas, para emparejar para abajo con las lindas. Viene una fea y le dice a la linda ‘yo te defiendo, hagamos que no nos digan piropos’. ¡A vos no te dicen piropos por fea!”, sostuvo Iúdica ante la oposición de algunos de sus compañeros de mesa.

Embed

Ante los polémicos dichos, los usuarios estallaron en comentarios en las redes sociales:

Embed quisiera tener la moral de Iudica, que con esa cara de tucán con hipo le da para hablar de belleza — Titi Gallardo (@TitiGallardoOk) 9 de noviembre de 2017

Embed Aparte Iudica hablando de gente fea, qué tupé. pic.twitter.com/jFcccL5VqF — Karma (@AccioTolkien) 9 de noviembre de 2017