"Hay vida desde la concepción y la he estudiado desde el punto de vista científico", comenzó explicando el legislador. "Hasta hoy, la ley argentina contempla que hay una vida y por eso pena el aborto. No tengo argumentos que me prueben a mí algo diferente a eso. El Estado debe prevenir los problemas y defender la vida siempre. El principal problema detrás del aborto es el embarazo no deseado. Entonces estamos atacando la consecuencia y no la causa", añadió.

El ex ministro de educación dijo que, a su juicio, la vida humana comienza "desde la concepción que va a formar a una persona" y que desde ese momento existe "un tejido genéticamente diferente al de la madre, que no es ni el óvulo ni el espermatozoide, es un tejido nuevo, que luego se desprende de la piel". "Ese embrión que está en la panza de la madre tiene un código genético diferente, hay un ser que empieza a formarse. La interrupción de esa formación es como cualquier interrupción que ocurre a lo largo de la vida", afirmó.

En la entrevista, Bullrich también consideró que el embrión es un ciudadano argentino con derechos. “Acá la diferencia esencial tiene que ver con esa condición del embrión. “¿Es ese embrión un argentino con derechos o no es un argentino con derechos? Hoy la ley dice que sí y no creo que haya suficiente información para probar lo contrario y creo que en la duda tenemos que defender la vida”.

Además, postuló que el aborto en caso de violación tampoco "debería ser una ley, sino una excepción como parte de una discusión" y que de ahí a "generalizarlo hay una distancia muy grande".

Embed

Sobre el gran número de mujeres que mueren por no por practicarse abortos clandestinos, el legislador expresó: “La ley contempla el caso de peligro de muerte de la madre como una excepción. Eso en la ley ya está considerado. Creo que las cifras de 500 mil abortos clandestinos son exageradas, pero seguramente son miles. Pero tomando la de medio millón, las 42 muertes que informa el Ministerio de Salud nacional que se producen de madres por abortos clandestinos, justifica la muerte de 500 mil, en el extremo, de embriones. Por eso el planteo no puede ser de generalización”, concluyó.

“¿Esteban si se prende fuego una clínica y tenes mujeres internadas y embriones, ¿a quién rescatas?”, le plantearon desde la mesa de Tenenbaum. “Son todas vidas, cada vida para mi vale lo mismo”, respondió Bullrich.

En las redes, algunos usuarios respondieron indignados los dichos de Bullrich y hasta hicieron chistes.

Embed Estaba en un bar leyendo el diario y cuando leí que Esteban Bullrich dijo que un embrión es un argentino con derechos, suspendí el café y me pedí un whisky doble. — Miss Bolivia (@miss_bolivia) 6 de marzo de 2018

Embed Para "Esteban Bullrich" un embrión es un argentino con derechos. Tiene suerte el embrión, porque a los opositores, a los trabajadores y a los jubilados se los sacaron — Bérurier (@a_b_berurier) 6 de marzo de 2018

LEÉ MÁS

Éstos son los puntos principales del proyecto de aborto legal

Presentan en Diputados el proyecto de despenalización del aborto