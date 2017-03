Estela de Carlotto le respondió a Hebe de Bonafini

Capital federal.- Luego de la acusación de “traición” que le propinó Hebe de Bonafini por haber firmado un convenio con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, Estela de Carlotto respondió ayer que “hay que tener conciencia democrática, no fanatismo”. “Cuando el pueblo vota y elige un gobierno, el respeto tiene que ser absoluto, nos guste o no guste, cada uno tiene que adaptarse y adoptar el camino que toque en estos cuatro años de gobierno. La relación tiene que estar, no podemos encapsularnos en no me gusta”, dijo.