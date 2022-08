Estelita Muñoz atacó a Viviana Canosa en medio del escándalo

El escándalo entre Viviana Canosa y el canal A24, que desencadenó la renuncia de la conductora de la emisora, fue sin dudas uno de los temas del fin de semana. Por eso, no fue extraño que en El Run Run del Espectáculo, el programa de Crónica TV dedicado a la farándula, tocaran el tema.

“¿Ella venía muy pasional o actoral?”, consultó Lío Pecoraro . “¡Actoral yo la veo!”, respondió Estelita Muñoz antes de aclarar el porqué de sus palabras: “Porque ella también ha tenido problemas con invitados a los que ha echado del piso, como Yoma. Entonces, si vos bajás una línea debería ser pareja para todos. A mí me parece que en esta se le fue por demás la cadena”.

Viviana Canosa y Estelita Muñoz 2.jpg

“Ella está en una línea política, totalmente opuesta al gobierno actual, eso es evidente. Se lo puede ver en cada informe qué pasa. Así que eso que quiso hacer me parece que le sirvió, todo el mundo habló de Viviana Canosa. Los medios la levantaron, muchos salieron a defenderla. Para mí a ella esto le sirvió y si no está en A24 ya estará otra pantalla, como La Nación, El Trece o TN”, agregó la ex esposa de Luís Ventura.

Viviana Canosa y Estelita Muñoz 3.jpg

Qué es lo que pasó con Viviana Canosa

El viernes por la noche, en las horas previas a que Viviana Canosa hiciera un programa diario por A24, se supo que la conductora no saldría al aire. Según se pudo saber, desde la producción de su programa habían preparado un informe en donde estaba un video que se hizo viral ese día donde una persona insultaba a Sergio Massa en una calle.

Esto al parecer no fue del agrado para las autoridades del canal, quienes le impidieron pasar tanto ese video, como cualquier otro que contenga a políticos siendo escrachados en la vía pública.

Enojada por la prohibición del canal, Viviana Canosa abandonó los estudios de A24 y renunció, denunciando haber sido víctima de censura. Varias figuras del periodismo, como así también políticos opositores, salieron a solidarizarse con la conductora.