"Esto no es un voto de confianza al plan de Macri"

Sobre este tema, dijo que “siempre que hay un ranking, subir de categoría es positivo". "El año pasado se hizo el análisis y no se subió porque el calificador veía riesgos de tintes políticos", agregó.

"Pero desde que Cambiemos ganó en Provincia de Buenos Aires, eses factor se redujo mucho y era bastante claro que, a pesar de los cimbronazos, el pase de categoría iba a darse", indicó.

En coincidencia a lo que opinaron otros analistas, Liwak dijo que “hay una realidad que es que, los fondos de inversión internacionales, pueden invertir en activos que tengan cierta calificación como los emergentes. Va a haber una inmediata inversión en títulos argentinos que cotizan en la bolsa”.

Pero, para el autor del libro, Como Protegen sus activos, los más ricos "esto no soluciona los problemas de fondo de la economía, no se hizo una evaluación, no se tuvieron en cuenta los cambios en los Ministerios, no hay que verlo como un voto de confianza al plan de Macri", finalizó.