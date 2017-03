Sebastián Sánchez. Cipo Pasión Radio

A Cipo le faltó fútbol toda la pretemporada. Jugó ocho amistosos y no tuvo ideas. Lo de Sosa se veía venir. Cipo clasificó gracias a su gran aporte. No tengo dudas de que pasa por ahí la cosa. Pereyra viene a oficiar de Sosa pero está muy lejos. No es su culpa, Sosa era de otro nivel. Hicieron todo el esfuerzo, le dieron un cheque en blanco pero no pasó por una cuestión de plata. El técnico le va a tener que encontrar la vuelta...