La producción cosechó once nominaciones, entre las que se destacan mejor película, director y actor protagónico.

El irlandés, 1917 y Había una vez en Hollywood le siguen con 10 nominaciones, mientras que Parasites, la realización coreana aclamada por la crítica, consiguió seis nominaciones, incluyendo mejor película, director y guión.

Otra candidatura llamativa fue la del español Antonio Banderas, quien logró colarse entre los cinco candidatos a mejor actor por su papel en Dolor y gloria de Pedro Almodóvar. De esta forma competirá con Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in Hollywood), Adam Driver (Marriage Story), Joaquin Phoenix (Guasón) y Jonathan Pryce (The Two Popes).

Lista de nominados

Mejor película

Ford v Ferrari

The Irishman

1917

Marriage Story

Jojo Rabbit

Mujercitas

Once Upon A Time In... Hollywood

Joker

Parasite

Mejor dirección

Martin Scorsese, The Irishman ("El irlandés")

Quentin Tarantino, Once Upon A Time In... Hollywood ("Érase una vez en Hollywood")

Bong Joon Ho, Parasite ("Parásito")

Sam Mendes, 1917

Todd Phillips, Joker

Mejor actor

Antonio Banderas, "Dolor y gloria"

Adam Driver,Marriage Story ("Historia de un matrimonio")

Joaquin Phoenix, Joker

Jonathan Pryce, The Two Popes ("Los dos papas")

Leonardo DiCaprio, Once Upon A Time In... Hollywood

Mejor actriz

Cynthia Erivo, "Harriet"

Scarlett Johansson, "Historia de un matrimonio"

Saoirse Ronan, Little Women ("Mujercitas")

Charlize Theron, Bombshell ("El escándalo")

Renée Zellweger, "Judy"

Mejor actor de reparto

Brad Pitt, Once Upon A Time... In Hollywood ("Érase una vez en Hollywood")

Tom Hanks, A Beautiful Day In The Neighborhood ("Un buen día en el vecindario" o "Un amigo extraordinario")

Al Pacino, The Irishman ("El irlandés")

Anthony Hopkins, The Two Popes("Los dos papas")

Joe Pesci, The Irishman ("El irlandés")

Mejor actriz de reparto

Kathy Bates, Richard Jewell

Laura Dern, Marriage Story ("Historia de un matrimonio")

Scarlett, Jojo Rabbit

Florence Pugh, Little Women ("Mujercitas)

Margot Robbie, Bombshell ("El escándalo")

Película extranjera

Parasite (Corea del Sur)

Dolor y gloria (España)

Corpus Christi (Polonia)

Honeyland (Macedonia)

Les Miserables (Francia)

Mejor corto de acción

Brotherhood

Nefta Football Club

The neighbors' window

Saria

A sister

Documental

American Factory

The Cave

Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

Película de animación

How to Train Your Dragon: The Hidden World

I Lost My Body

Toy Story 4

Missing Link

Klaus

Guión original

1917 (Sam Mendes & Krysty Wilson-Cairns)

Knives Out (Rian Johnson)

Marriage Story (Noah Baumbach)

Once Upon a Time in Hollywood (Quentin Tarantino)

Parasite (Bong Joon Ho & Jin Won Han)

Guión adaptado

The Irishman (Steven Zaillian)

Jojo Rabbit (Taika Waititi)

Guasón (Todd Phillips & Scott Silver)

Mujercitas (Greta Gerwig)

The Two Popes (Anthony McCarten)

Canción original

“I Can’t Let You Throw Yourself Away” (Toy Story 4) — Randy Newman

"(I'm Gonna) Love Me Again" (Rocketman) — Elton John & Bernie Taupin

"I'm Standing With You" (Breakthrough) — Diane Warren

"Into the Unknown" (Frozen 2) — Robert Lopez & Kristen Anderson-Lopez

“Stand Up” (Harriet) — Joshuah Brian Campbell & Cynthia Erivo

Mejor banda sonora

Guasón

Mujercitas

Marriage Story

1917

Star Wars: The Rise Of Skywalker

Mejor corto animado

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

Mejor corto documental

In the Absence

Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

Fotografía

1917 (Roger Deakins)

The Irishman (Rodrigo Prieto)

Guasón (Lawrence Sher)

The Lighthouse (Jarin Blaschke)

Once Upon a Time in Hollywood (Robert Richardson)

Mejor vestuario

Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Once Upon A Time In... Hollywood

Mejor edición de sonido

Ford v Ferrari

Joker

1917

Once Upon A Time In... Hollywood

Star Wars: The Rise Of Skywalker

Mejor mezcla de sonido

Ad Astra

Ford v Ferrari

Joker

1917

Once Upon A Time In... Hollywood

Diseño de producción

1917

The Irishman

Jojo Rabbit

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

Mejor maquillaje y peinado

1917

Bombshell

Guasón

Judy

Maleficent: Mistress of Evil

Ford v Ferrari (Andrew Buckland y Michael McCusker)

El irlandés (Thelma Schoonmaker)

Jojo Rabbit (Tom Eagles)

Guasón (Jeff Groth)

Parasite (Jinmo Yang)

Efectos especiales

1917

Avengers: Endgame

The Irishman

El Rey León

Star Wars: El regreso de Skywalker

Mwjor película corta de acción real

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbor’s Window

Saria

A Sister

