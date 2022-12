"Estoy super mal", el posteo viral de Enzo Fernández que te hará llorar

La está rompiendo en Qatar 2022. Es una de las figuras de la Scaloneta, Enzo Fernández. Pero claro que tiene una historia pesada detrás. Ahora, se viralizó un viejo posteo que hizo en 2015 cuando las cosas no iban tan bien, cuando River por ejemplo no le daba lugar y lo cedía a préstamo a Defensa y Justicia.

"Estoy super mal, porque mis viejos me dan todo y yo intento todo para darle lo mejor de mí a ellos, pero nada me sale. Tampoco tengo suerte. Yo se que un día va a llegar siempre con sacrificio y constancia y mi abuela me ayuda mucho", arrancó escribiendo Enzo, que en ese momento tenía 14 años.