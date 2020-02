El teatrista denunció un intento de censura en los Estrella de Mar, se manifestó en contra de una ex funcionaria marplatense y destacó la trayectoria de su madre, Viviana Ruiz. “A mediados de enero salió la noticia que pedían que no nominaran al Séptimo Fuego. Somos los que pedimos que echen a Silvana Rojas -ex secretaria de Cultura del intendente Carlos Arroyo- y los mismos que nos vendamos la boca porque prohibían hablar a los artistas”, dijo.

“Ayer recibimos una llamada anónima que decía que quería que Viviana Ruiz no estuviera en la entrega. Soy el Séptimo Fuego y el hijo de Viviana Ruiz, en mis venas corre la sangre de Viviana Ruiz. Siempre vamos a estar denunciado estas cosas. Por mis venas corre la sangre de Viviana Ruiz”, sentenció. Acto seguido, sacó un cuchillo y lo pasó por su brazo. Enseguida el conductor de la ceremonia, intervino para detenerlo y lo invitó a bajar del escenario.

En los videos que registraron el momento se puede ver Christian Sancho agarrándose la cabeza y las caras de estupor de Laurita Fernández y Florencia de la V.

marcos-moyano.jpg Marcos Moyano denunció un intento de censura en los Estrella de Mar y simuló un corte en el brazo.

Por el peculiar acto de protesta se cortó la transmisión de la gala y la Reina del Mar, presente en el lugar, tuvo que ser atendida por los médicos tras descompensarse.

“Es teatro chicos, esto es lo que hago”, aseguró el director al diario La Capital de Mar del Plata. “Me confirmaron que había una orden desde muy arriba del municipio a los jurados para que no nominen a El Séptimo Fuego porque eran los que venían a hacer quilombo”, agregó luego del evento.

Embed

“Nosotros no pertenecemos a ningún partido político, siempre vamos a estar pidiéndole al funcionario de turno del partido político que sea, que haga las cosas que tiene que hacer y bien”, aseguró, sobre su protesta para terminar destacando que su obra haya recibido una distinción. “Los jurados fueron muy valientes”, finalizó.

Embed

LEÉ MÁS

Escándalo en los Estrella de Mar: faltazos, protestas y denuncias de censura

Sorpresivo Estrella de Mar de Oro para Cacho Castaña

Mar del Plata: Julio Chávez fue el gran ganador de los Estrella de Mar