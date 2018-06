La actriz fue una de las tantas artistas que se proclamaron abiertamente a favor de la despenalización del aborto. El proyecto se debatirá el miércoles en la Cámara de Diputados, día que se espera que obtenga media sanción.

En ese marco, Wexler relató su propia experiencia con una amiga y aclaró su postura sobre el tema: “Estamos hablando de algo que tiene que ver con la salud, no con las creencias”.

“En el momento en que una mujer decide abortar, ya no hay más dos vidas. Es algo que existe, que va a pasar, y hay que ver cómo podemos hacer para que esas mujeres no mueran”, enfatizó la actriz en diálogo con el programa radial Modo sábado.

Crudo testimonio

“Me tocó acompañar a una amiga. La situación es horrible. Éramos más chicas. Después es acompañar, estar, y de una forma clandestina”, declaró Wexler.

Al respecto, recalcó el negocio turbio que existe con mujeres que no pueden acudir a un médico. “Hay todo un negocio en eso. Imaginate las mujeres que no tienen posibilidades... Creo que desde el lado de la mujer estamos por dar un salto grande, culturalmente. Estamos hablando de algo que tiene que ver con la salud, no con las creencias”, opinó la actriz de 44 años.

p29-f01b-eleonora-wexler-testimonio.jpg

Violencia en las redes

Por otro lado, también se refirió a las fuertes opiniones que despierta el tema en las redes sociales.

“No puedo creer el nivel de violencia que genera el tema. No recibí amenazas pero sí violencia. Yo respeto la decisión de todos. Cada uno puede debatir, pero cuando eso viene con violencia, sobre todo en las redes sociales con el anonimato, realmente me impresiona”, reveló.

“Para mí es un momento histórico. Es un momento clave en cuanto a la lucha que estamos teniendo las mujeres. Creo que tiene que ver con la salud pública. Estamos muy unidas y somos de diferentes partidos políticos”, finalizó.