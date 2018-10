Estreno polémico

Protagonizada por Rodrigo Romero en la piel del cantante y gran elenco, la cinta que dirigió Lorena Muñoz (Gilda) ya generó el disgusto de los familiares del creador de “Por lo que yo te quiero”.

Beatriz Olave, madre de Rodrigo, se mostró muy dolida por el retrato que hicieron del ídolo cordobés. “La película no representa la vida de mi hijo”, aseguró la mujer de 68 años.

Dolida: “Estoy ofendida porque lo que pasaron en la película no es la vida de Rodrigo”, dijo Olave.

Problemas y parientes

Ramiro Bueno, el único hijo del Potro (quien tiene los derechos económicos de su papá), participó como productor del film, por lo que Olave declaró: “Mi nieto me prometió que era un homenaje”.

“No sé qué forma de amar tiene esta gente. Mi nieto me pidió disculpas por la película. Ramiro no conoció la vida de su padre, le llenaron tanto la cabeza...”, agregó dolida.

Por su parte, el hijo de Rodrigo opinó que para él la producción “es muy importante”. El joven reveló que tuvo ciertos problemas con algunos parientes por el film: “Se llegaron a decir muchas mentiras y comentarios que me trajeron problemas con mis parientes. Esa gente lo único que hace es generar quilombo y eso me molesta. Mi problema no es con mi familia, sino con los que se encargan de fomentar ese odio”.

La terrible revelación del mánager de Rodrigo

El manager de Rodrigo, José Luis Gozalo, contó un tremendo detalle del día de la tragedia. “Llegué, vi la camioneta de él cruzada arriba del guardarrail, pero Dios me hizo frenar al lado de Rodrigo sin ver nada. La ambulancia de la autopista no llegó nunca y él ya estaba helado, hacía mucho frío esa noche”, contó en Involucrados. Le acomodé un poquito la parte del costado que estaba al descubierto y lo encontré ‘bolsiqueado’”, afirmó. Ante la consulta sobre el término, aclaró: “Sí, con todos los bolsillos para afuera. Le había desaparecido el reloj, le habían desaparecido las cadenas, le habían desaparecido todas esas cosas”.