"Estuve a full con el flan con crema y dulce de leche"

Puerto iguazú, misiones.- Las cataratas del Iguazú de fondo transmiten frescura, la misma que contagia la sonrisa del flamante campeón argentino superligero, Mauro “el Rayo” Godoy. Una postal de la felicidad compartida junto a su pareja, Daiana Hoberkorn, que refleja el gran momento del boxeador neuquino, dueño del primer impacto del año en la región al recuperar el 7 de enero la corona nacional ante el mismo rival que lo despojó del cetro casi 18 meses atrás, el cordobés Xavier Luques Castillo.

“Por suerte logramos volver a tener el título que tanto queríamos”, contó ayer desde Puerto Iguazú, en Misiones, casi con un pie en el avión de regreso a esta capital porque el lunes vuelve al gimnasio. “Ahora tenemos el desafío del título sudamericano superligero, que está vacante porque Marcelino López (púgil bonaerense) no lo defendió. El rival va a ser un extranjero o argentino bien ranqueado, probablemente en marzo en Neuquén”, adelantó.

El neuquino siente que vuelve a recuperar su mejor boxeo que demostró ante Luques Castillo, a quien ya le había arrebatado el título en la balanza (no dio el peso) y luego ratificó en la pelea ganándole por nocaut técnico en el noveno round. “Si bien el me tiró, fue un golpe que no sentí porque me agarró mal parado. Sabía que después de eso me iba a venir a buscar y yo iba a tener mi chance y lo pude tirar metiendo el cross voleado de zurda. Después dominé siempre yo la pelea”, recordó.

“Después de tanto esfuerzo nos vino muy bien el descanso. Con mi pareja lo disfrutamos mucho porque ella también hace sacrificios. Se está por recibir de profesora de inglés, que va a ser un título más”, comentó risueño, y advirtió. “Ya le dije: el día que vayamos a Las Vegas la llevó porque yo de inglés nada, nada”, se ilusionó.

Impactado por las cataratas (“es increíble la energía que uno siente estando acá”, dijo), agregó que cruzaron a Foz de Iguazú, en el lado de Brasil, y estuvieron en Ciudad del Este, en Paraguay: “La verdad fueron días inolvidables, fuimos a la Garganta del Diablo, anduvimos en lancha y en un bar de hielo, muy lindo todo”. Satisfecho, se dio también varios gustos: “Los postres son mi debilidad y acá estuve a full con el flan con crema y dulce de leche”.

“Daniel Rojo, mi representante en México, me dijo que me esperan para realizar allí dos peleas. Seguramente va a ser después del compromiso por el título sudamericano”. Mauro Godoy. El centenariense comenzó un año con agenda cargada.