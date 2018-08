Euro-paliza: ni Boca le puede hacer fuerza

Y el de ayer volvió a plasmar que en la actualidad no hay equivalencias. Boca, el mejor equipo argentino del momento (1 año y 8 meses puntero), nada pudo hacer ante un Barcelona que dominó a su antojo y lo goleó 3 a 0, con una joyita de Messi, que no pierde la costumbre ante los argentinos (ver recuadro).

Queda la duda sobre qué hubiera pasado si Boca salía con los titulares (Guillermo guardó a varios), ¿habría sido más parejo? Lo que está claro es que no es excusa, el Barcelona es mucho más, juegue quien juegue, y lo puso de manifiesto en este compromiso por la Copa Joan Gamper. “Contra la técnica no se puede hacer nada”, se resignó luego del partido Guillermo Barros Schelotto.

Los que no perdieron en el templo blaugrana fueron los hinchas de Boca, que coparon una de las tribunas y alentaron sin parar.

Lio Messi, aquí con Wanchope Ábila, se llevó para su colección una camiseta de Boca.

En la primera etapa, Malcom y Lionel Messi, a los 17 y 38 minutos respectivamente, marcaron para los locales, al tiempo que Rafinha, a los 21 del complemento, puso cifras definitivas. La de Leo fue una definición exquisita, picándola tras un blopper de Buffarini, que le devolvió involuntariamente una pared y se la dejó servida en su torpe y defectuoso intento por rechazar.

“Barcelona tiene la posibilidad de contratar a grandísimos jugadores. Boca puede competirle desde la rebeldía, desde la personalidad, y en ese aspecto sacamos conclusiones positivas, pero ellos tienen jugadores con una técnica increíble y contra eso no se puede hacer nada”, analizó el entrenador xeneize. “Hay una gran diferencia de eficacia. Messi tuvo una y fue gol. Es difícil jugar contra esa eficacia. No vi diferencia en lo físico. Tenemos jugadores rápidos pero Coutinho, Messi, Malcom, Arthur, Piqué tienen una gran técnica. Y como dije antes, contra eso no podés hacer nada”, explicó el entrenador, quien anticipó: “Zárate va a jugar más de enganche que de punta. Hoy (por ayer) teníamos la necesidad de descontar, entró con esa idea”.

La hinchada de Boca dio la nota al copar una tribuna y alentar sin parar todo el partido.

La charla con Lio

“Con Messi hablamos antes y después del partido. ¿De qué? De Boca, de Barcelona, de la temporada que se viene.... Nada más. Hay que darle paz y dejar de preguntarle por la Selección”, aseguró el entrenador del equipo argentino, quien antes del encuentro admitió que soñaba con un partido de igual a igual. El 3 a 0 lo devolvió a la realidad.

“Hicimos lo que pudimos”

Mauro Zárate fue otro que dejó claro el sentimiento de impotencia que vivieron los jugadores de Boca en la goleada recibida frente a Barcelona.

“Vinimos a jugar, a tratar de ganar, pero contra Barcelona se hace muy difícil. Hicimos lo que pudimos”, lamentó el delantero tras el partido. Paolo Goltz, en tanto, expresó: “Ellos te obligan a jugar sin pelota, a Messi es muy difícil marcarlo”.

La diferencia hoy es abismal. José Basualdo, multicampeón con Boca

Cuando yo jugaba, le ganamos al Real Madrid y al Barcelona con Boca. Pasa que ellos, los europeos, fueron para adelante y nosotros, para atrás.

Volvimos a priorizar la parte física y perdimos el volumen de juego y ellos mantuvieron el aspecto físico y le agregaron juego. Barcelona se caracteriza por tenencia de balón, nosotros como estamos en otro ritmo los corremos pero no nos ubicamos bien para cubrir espacios.

Técnicamente han crecido mucho y nosotros perdimos demasiada identidad y lo pagamos muy caro.

Con cualquier equipo que vaya a jugar este año el Mundial de Clubes va a volver a pasar.

La diferencia hoy es abismal.