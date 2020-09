Evelyn Von Brocke y su lucha contra el coronavirus: "Hice una carta de despedida a mis hijos"

"El otro escenario de la enfermedad es que es una enfermedad solitaria. Vos entregás una persona a una ambulancia, le das un beso de barbijo a barbijo y no lo ves más. Se lo llevaron a terapia intensiva y yo me metí en la cama porque empecé a tener síntomas, no me pude levantar. Hoy es el primer día", manifestó Evelyn Von Brocke.

En cuanto a los síntomas, le contó a Doman: "Vos sentís lo que dice la gente: 'me duelen los huesos, las articulaciones'. Es porque el bicho está atacando todo tu cuerpo, es lo que yo sentí. Yo no tuve fiebre, pero sentí dolor de cabeza. Vos sentís que el corona está adentro de tu cuerpo".

"No podía ir al baño del dolor de cabeza, sentía que tenía agujas en la cabeza. El cuerpo: me habían desenchufado los 220 que tenemos, no tenía más energía, no quería comer, no quería tomar nada, no sabía qué me estaba pasando y se había llevado a mi marido a terapia intensiva. Tratando de resolver, porque tus hijos te preguntan cómo estás y pensás... el final es espantoso", añadió antes de confesar que escribió una carta de despedida para sus hijos.

Embed

"En este momento está internado un cardiólogo, que está hace 15 días con el respirador. Una persona sana de 40 años, luchando por su vida. Está estable, mejor, pero está hace 15 días con un respirador. Nosotros somos sanos, deportistas, comemos bien, tenemos una vida normal y el virus entró a llevarse todo", subrayó la periodista.