Ex agente de la DEA bate récord de plancha abdominal: ocho horas

Es una práctica muy común (y útil) en entrenamientos funcionales, de ésos que en un solo ejercicio pone en funcionamiento una cadena muscular completa. Pero está claro que no es fácil: hay que mantener los codos apoyados en el suelo (o la colchoneta) y el resto del cuerpo estirado, apoyándose en la punta de los pies. Y así, mantenerse recto, sin perder la postura ni doblarse, porque no sólo que perdería sentido el ejercicio (fortalecer abdominales, como también glúteos, isquiotibiales y brazos, ente otros músculos) sino que el dolor de cintura podría llegar a ser inaguantable. Pues bien, ante esta postura de “gimnasia” hay un nuevo recordman mundial, no es un chico “fit” precisamente sino un hombre entrado en años y experiencias: George Hood, ex miembro de la marina de los Estados Unidos y agente de la DEA, quien a los 62 años logró mantener la denominada “plancha abdominal” durante 8 horas, 15 minutos y 15 segundos, alcanzando así el récord en la especialidad. Recuperándolo en realidad, porque en 2013 lo había batido con tres horas, siete minutos y 15 segundos, pero lo perdió hace cuatro años superado por el chino Mao Weidong, Ahora, el norteamericano volvió a ser el rey de la plancha.