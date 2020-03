“Acá es un desastre, todo desierto, Italia está de rodillas. Yo estoy en country privado, donde estamos todos los jugadores y la verdad que es tristísimo. Estoy con tres argentinos en esta estructura, tratamos de vivir el día a día, pero ya sabemos que lo más probable es que suspendan todas las competiciones”, sostuvo el futbolista del club Unione Sportiva Avellino de la Serie C.

Alfageme tuvo un breve paso por Cipolletti, hasta que lo vio Boca y se lo llevó. Pero al Xeneize se lo arrebataron rápido. Al Albinegro llegó en el 2001, con 16 años. Era un joven de más de un 1,90 metros, venía de la localidad pampeana 25 de Mayo y nunca había jugado en un club.

En menos de un año, la reserva de Boca hizo una gira por la región y jugó ante varios equipos de la zona, entre ellos Cipo. Cuando le tocó enfrentar al Capataz en la vieja Caldera, se fijaron en Alfageme. Pero el paso del delantero por Buenos Aires también fue efímero. En el 2002, el Xeneize viajó con una delegación a Europa y el delantero se quedó en el Viejo Continente. Jugó dos años en Dinamarca y luego Italia se convirtió en su segunda casa.

Con 35 años y todavía haciendo goles en el Calcio, la magnitud de pandemia no deja de sorprenderlo. “Es todo muy estricto y me parece bárbaro. No hay que tomarse nada a la ligera, tomar las precauciones al máximo, porque todo es muy grave. Italia ahora se dio cuenta, España cada vez está peor y Estadios Unidos es un quilombo”, dijo el 9, que se mantiene continuamente en contacto con su familia en Argentina.

“Estoy en contacto con mi familia, amigos, con mi novia. Todavía hay pocos infectados allá, pero hay que esperar hasta que no haya ninguno, porque esto sigue. Acá ni los hospitales ni las clínicas dan a basto, necesitan enfermeros por todos lados, todo el tiempo están pidiendo personal de salud. Si tenes fiebre y síntomas, tenés que curarte en tu casa, no podés ni ir a los hospitales. Imagínense si pasa algo así en Argentina”, reflexionó con preocupación..

Junto a sus compañeros de Avellino, hace 25 días están en aislamiento y cumpliendo con los entrenamientos. “Corremos y hacemos los programas que nos mandan los preparadores físicos y comemos lo que dice el dietólogo. Igual estamos todos locos”, reconoció Luis, ya que tienen pocas expectativas de que la temporada continúe.

“Creemos que se va a dar por terminada la temporada. Ahora tenemos que estar acá hasta el 15 de abril, pero seguro que antes van a suspender todo”, dijo.

De hecho, hoy el ministro de Deportes de Italia, Vincenzo Spadafora, aseguró que es irreal el regreso del fútbol para el próximo 3 de mayo y criticó a los clubes de la Serie A al considerar que "viven en una burbuja". “Reanudar el fútbol el 3 de mayo no es realista. Los equipos de la Serie A ya cometieron un error cuando llegó el momento de parar. Ahora deben entender que nada será como antes”, declaró.

En lo deportivo, Avellino estaba pasando un buen momento. “Estábamos bien en el torneo, para jugar los playoffs. Estábamos haciendo un buen campeonato”, analizó el jugador pampeano. En el torneo le restaban por disputar siete fechas.

-> Regreso a casa

Alfageme no ve la hora de que mejre la situación para volver a Argentina junto a sus seres queridos. “Ahora cerraron las fronteras no puedo volver y acá no podés salir. Están los militares y policías por todos lados. No podemos hacer nada de nada. Cuando termine todo esto, voy a hacer todo lo posible para volver y hacer la cuarentena allá en casa”, sostuvo.

El delantero envió mensaje para los argentinos: “Tienen que hacer todo lo máximo para respetar las normas, estar en casa todo el tiempo, salir por la máxima necesidad. Si van al súper tratar de ir una sola vez y comprar lo máximo que puedan, pero salir con las precauciones, con barbijos y guantes. Las manos siempre tienen que estar limpias, pero lo más importantes es respetar las reglas que dice el Estado. Acá hicieron todo mal y así está el país ahora. Argentina está a tiempo”.

