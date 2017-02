Ex boxeador gay lo golpeó porque se burlaba de él

EE.UU.

El ex boxeador norteamericano superligero Yusaf Mack, quien reconoció en 2015 su condición de homosexual y desde entonces tuvo que lidiar contras los comentarios homofóbicos en las redes sociales, localizó a uno de sus máximos agresores y se desquitó con una paliza.

Las imágenes del incidente, que ocurrió el sábado por la noche en la peluquería de Los Angeles Clippers, en Filadelfia, lo muestran a Mack dándole golpes con mucha violencia a un hombre que está en el piso. El hombre agredido fue identificado como Hector Echevarria, quien presuntamente acosaba con comentarios “anti-gay” al ex púgil en la redes sociales. Luego de este incidente, Yusaf Mack, de 37 años, aumentó la privacidad de sus perfiles en las web. Y, según le dijo al portal TMZ.com, no se arrepiente para nada de haberle dado unas cuantos golpes a su acosador, a pesar de que suele decirse de los boxeadores y ex boxeadores que tienen “la trompada prohibida”.

Por su parte, Echeverría no quiso hablar con los medios sobre este tema, sin embargo, optó por hacer algunas publicaciones en su página de Facebook. Y, fiel a su estilo, mantuvo su perfil homofóbico: “Yo prefiero tener un video donde me golpean, que un video de un hombre acostándose conmigo”. Este mensaje tiene que ver con que Yusaf Mack se dedicó a ser actor porno gay cuando se retiró del box.