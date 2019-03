Ex colaboradores de Murúa acusan de violento al DT

P28-F01B-colaborador-dt-murua.jpg

“Al otro día me llamó varias veces, ‘volvé que te necesito, perdóname me equivoqué’. Le dije que no ‘por los malos tratos tuyos’. Hablé con Gastón Sobisch y le dije que daba un paso al costado con todo el dolor del alma, me iba por un tipo que sabe de fútbol pero está hace un mes en el Rojo. Yo ya no disfrutaba, llegaba mal a mi casa, mi hijo me lo decía. Antes era de reaccionar pero tuve muerte súbita y ahí cambié”, agregó el actual entrenador de Sapere.

Por su parte, Maxi Maripil, también ex ayudante de campo, aseguró que “yo no sufrí directamente violencia de su parte pero se manejaba con soberbia y prepotencia y preferí irme para no tolerarlo y en solidaridad con mis compañeros”. En tanto, el profe Curtis avaló lo anterior y cuestionó las “formas impresentables y los malos tratos” de Murúa.

La versión de Murúa

“Pasó que no nos adaptamos mutuamente. Discusiones que tienen todos los cuerpos técnicos. Pero yo no lo llamaría malos tratos ni violencia, soy intenso, sabemos cómo se vive el fútbol. Si no cuando un equipo sale a la cancha y recibe algún insulto, ¿qué sería eso, violencia? Son situaciones de este deporte. Pero que me denuncien. Igual, eso es pasado, no sé por qué viene al caso ahora”, se defendió el ex entrenador. Al Rojo vivo.