Ex de Sebastián Villa no se presentó a la pericia psicológica

Durante la semana, también recibió el aval de la Justicia de Argentina para poder viajar a Brasil y ser parte de la nómina ‘xeneize’ que se desplace al país para el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, ante Internacional de Porto Alegre, el 25 de noviembre. Así lo confirmó, mediante un comunicado, el Juzgado de Garantías Nº 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Javier Maffucci Moore. “Puede hacer abandono del territorio de la República Argentina entre los días 23 y 26 de noviembre de 2020, con el fin de cumplir con sus obligaciones contractuales con el Club Atlético Boca Juniors”, indica la resolución.

SEBAS VILLA.jpg Sebastián Villa, delantero colombiano de Boca.

Martín Apolo, abogado de Sebastián Villa, confirmó que la autorización que recibió el deportista de parte de las autoridades locales, para disputar el torneo continental, fue similar a la que le otorgaron para incorporarse a la disciplina de la Selección Colombia. El jugador entró en la lista de preseleccionados por Carlos Queiroz para los compromisos de las clasificatorias en Sudamérica, ante Uruguay y Ecuador, pero no le alcanzó para meterse en la convocatoria definitiva; razón por la que no fue necesario usar el permiso.

El regreso a las canchas del antioqueño de 24 años ha sido motivo de controversia por lo acontecido con Daniela Cortés. Protagonistas del escenario futbolístico no ocultaron sus críticas contra la dirigencia de Boca Juniors. El exjugador de la ‘albiceleste’, Óscar Ruggeri, se refirió al tema en el programa 90 Minutos de Fútbol.

“Yo no estoy de acuerdo con que haya jugado Villa. Y me banco la que me venga. En mi cabeza, los cobardes no pueden estar. Yo tengo tres hijas. Acá, en Argentina, una noticia tapa a la otra noticia y no sabemos qué pasó. Brillante, fue la palabra que usamos acá cuando Boca dijo: Sebastián Villa afuera hasta que la Justicia lo determine. Y como si nada, pim y a la pista ¿Qué pasó? ¿Y Daniela Cortés? No sabemos”, señaló el ‘cabezón’ el pasado lunes.

Sus declaraciones fueron exaltadas por el reconocido periodista colombiano Carlos Antonio Vélez, quien además cuestionó al cuerpo técnico de la ‘tricolor’ por tener a Sebastián Villa dentro de su radar.

“Míster, ¿tiene esposa e hijas?, ¿Si un patán las agrede Ud. pensaría igual?, ¿Diría lo mismo?, ¿Cuál sería su manifestación si un tercero, que no está en su ropa, determina “lavarle la cara” sin importar su dolor? Ni siendo el mejor de los mejores en su oficio (es un jugador “normal”)”, escribió el comentarista a través de su cuenta de Twitter sobre la pelea entre el jugador de Boca y Daniela Cortés.