Explotó Gianinna

Durante la última semana salieron a la luz muchas versiones sobre el entorno de Diego Maradona tras su operación: la relación con sus hijos y sus ex novias, las tensiones y encontronazos entre cada uno de ellos. Precisamente, Rodrigo Lussich provocó el enojo de Gianinna. El panelista de Intrusos reveló en Twitter: “Se pelean para ver quién ocupa la habitación contigua para que no entre uno cuando está el otro. ¿Cuál es el acto de grandeza por el padre? Si las internas pasan por ver quién se sube en la camioneta cuando lo trasladan a Diego. Por ejemplo, cuando lo trasladaron para internarlo, solo podía subir la familia por orden de Verónica Ojeda. Y Jonathan, que es el sobrino, no podía subir”.