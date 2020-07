Extienden el congelamiento de los Precios Máximos

La medida es parte del Ministerio de Desarrollo y Producción, que no aclaró cuál será el mecanismo en caso de que se habilite alguna suba de precios tras haber sellado un congelamiento sin cambios por dos meses en una resolución .

Son 2300 los productos alcanzados por la resolución 100/2020, lanzada al inicio de la cuarentena, que retrotraía los precios al 6 de marzo. Además, se lanzó otra resolución, 120/2020, que extiende el congelamiento a los productos que forman parte del Sistema electrónico de Publicidad de Precios (SEPA), que había sido lanzado en el año 2016 bajo el mandato de Mauricio Macri. Es decir, que los productos que se comercializan en las grandes cadenas quedaron englobados en este congelamiento, extendido hasta el 31 de agosto.

Ya es la tercer prórroga a la resolución. Las otras habían sido el 20 de abril y el 20 de mayo. Y aunque no sorprendió a los proveedores y supermercados, no fue bien recibida en el sector privado. Pese al enojo de los empresarios, desde el Gobierno Nacional, priorizan el alcance de productos esenciales a toda la población tras la crisis por el coronavirus. Está claro que, todos deben ajustar ante la pandemia, y los empresarios no son la excepción.

En este sentido, las empresas, nucleadas en la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal) reclamaban una suba de al menos un 10% para hacer frente a los mayores costos, generados por la devaluación de las últimas semanas y los nuevos protocolos de seguridad con los que están obligados a trabajar (mayores costos de traslado, medidas sanitarias en las plantas, mayor ausentismo laboral).

Por otro lado, los supermercados, lejos de estar decididos a perder, están programando un proceso de desabastecimiento y faltantes de productos en categorías esenciales.