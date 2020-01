"Yo vine a Mar del Plata a descansar y no quiero discutir con nadie. Ya está, lo fui a ver a Gasalla y se terminó el tema", postuló Mirtha, antes de hacerle un pase de factura a Adrián Suar y a las autoridades de Canal 13, que este año no le habilitaron presupuesto para que haga su clásico ciclo desde la ciudad balnearia.

"Yo me quedo con el cariño de la gente saludándome y gritándome cosas preciosas. No hay dinero para pagar esa adoración... ¡Me emociona!", exclamó. "Lo único que extraño mucho son mis programas, pero mi popularidad no ha caído un ápice", sentenció.

Mirtha se quedó sin aire durante el verano tras la polémica que desató al contar que le habían ofrecido el horario que tenía el Diario de Mariana para hacer sus almuerzos.

