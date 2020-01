Este domingo, la ex TyC Sports fue interceptada por los movileros de la tele que cubren la temporada en La Feliz y a los pocos segundos de hablar, se quebró de la angustia.

“No voy a hablar de nada, no tengo ganas. Yo nada más quiero que se cumplan mis condiciones en el contrato y nada más. Después ya está todo bien”, sostuvo al intentar poner paños fríos a la situación.

Al ser consultada nuevamente por la controversia, no logró contener las lágrimas y dio por finalizada la entrevista que le realizaba. “Solamente quiero que se me de un buen ambiente de trabajo. Peso 20 kilos de todo lo que bajé de peso. Estaba viendo los comentarios en las redes sociales, subí una foto y hay gente que me pone ‘tirale un pedazo de carne’, cosa que a mí jamás me pasó. Chicos, no la estoy pasando bien...”, fue la frase con la que se alejó de los micrófonos entre lágrimas.

¿La historia terminará acá o habrá nuevos capítulos?

