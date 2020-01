Para aclarar lo sucedido, dado que la cancelación se definió cuando el público ya estaba dentro del teatro, Barbieri aclaró que Pérez no quería salir a escena y estaba dispuesta a abandonar el espectáculo.

En el ciclo radial Polino, Farro decidió aclarar lo sucedido, pese a que desde la producción le pidieron no hablar al respecto. “Yo no soy así, no me voy a bancar que se diga cualquier cosa sobre mí, que yo empecé todo y que soy una mujer agresiva”, arrancó la vedette y siguió diciendo sobre la pelea: “Yo llegaba y saludaba a todo el mundo pero ella no me respondía. Cuando una persona no te saluda… Le fui a preguntar qué le pasaba. Soy una persona frontal: fui al camarín, estaba la vestuarista y otras personas: le pregunté si tenía algún problema. Y empezó a los gritos, pero con mi vida personal. No puedo decir los insultos porque son horribles”.

En ese sentido, la uruguaya explicó: “Obviamente si vos me insultás yo te voy a responder, ¿pero a los golpes? Jamás. Ella se paró adelante mío y me decía ‘pegame, pegame’. Carmen lo vio y me dijo ‘Mónica, te felicito porque no reaccionaste’. Lo vio Almada, lo vieron todos. En algún momento ellos saldrán a hablar. Te repito: estaba sentada en un sillón cuando ella me gritaba, me insultaba. Se metió con mi hijo, se metió con mis padres y le dije ‘de mi familia no hablás’. Dentro de los gritos que me decía, y los insultos, me dijo ‘tu hijo se fue porque le das asco y tu familia siente vergüenza por vos’”, aseguró.

“A ver, no te metas con mi familia ni con mi hijo. Esto es poco. La palabra ‘gato’ es lo mínimo que me dijo. Yo tengo sangre en las venas. Me paré en el sillón y le dije ‘de mi familia no hablás’. La agarraron entre cuatro personas y le dije a Carmen ‘quedate tranquila que no le voy a pegar’. Ella me decía ‘vení, pegame’”, agregó.

Farro aseguró que no hubo contacto físico porque “la sacaron entre cuatro (a Sol Pérez) porque estaba desquiciada”. “No necesito mentir. No voy a decir que soy una pobrecita desgraciada y la víctima. Sí, soy víctima en cuanto a los insultos, pero jamás tocaría a nadie. Saben el nivel de violencia que viví: no permito que me agredan nunca más y no estoy a favor de la violencia. Estoy feliz haciendo esta obra maravillosa”.

