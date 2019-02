Fabián Doman se cruzó con su ex y le puso onda

Buenos Aires. A seis años de separarse de Fabián Doman, Evelyn von Brocke (51) sorprendió en Los ángeles de la mañana con un fuerte mea culpa. “Mi hermano más pequeño me dijo que ‘era una ameba al lado de él’. Debí separarme diez años antes”, dijo la panelista de Ángel de Brito, ante la pregunta sobre si seguía enamorada de su ex. Luego aclaró que siguió al lado de su ex por la familia. “Seguí por luchar por la familia y me dejé olvidada. Me olvidé de mí. Yo me di cuenta de que me dediqué a un hombre, a una familia... Y eso no está bueno. Una tiene que dedicarse a una misma”, dijo Evelyn.