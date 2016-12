Fabián "Fachi" Crea: "La gente quiere ver lo que fuiste"

Por Analía Castro

La versión de Fabián “Fachi” Crea y Abel Meyer de Viejas Locas llega a Neuquén con lo mejor de sus clásicos para celebrar con el público del Alto Valle los 20 años del lanzamiento de su primer disco homónimo. Los músicos que continúan reivindicando la agrupación de los noventa, aunque sin el emblemático Cristian “Pity” Álvarez ni Sergio Toloza, se subirán al escenario de Pirkas hoy a la medianoche acompañados por los conjuntos locales La Querencia, Sakachaskas y La Vaga Rock.

“Esto empezó medio de casualidad, como un juego en enero. Tenía una fecha que yo tenía con Motor Loco que es mi otra banda. Como no la pude llevar a cabo, en vez de suspenderlo, llamé a Abel y organicé esto y funcionó. Volvimos a repetirlo y gracias a Dios estamos tocando todos los fines de semana”, contó Fachi sobre el show que convoca a nostálgicos y cautiva a las nuevas generaciones en bares y café-concerts.

¿Cuál es la propuesta que traen a Pirkas?

Vamos con Sergio “Peluca” Hernández, que es el guitarrista del cuarto disco, Contra la pared, y Barbie, que fue corista del último. La formación que tenemos en estos momentos de alguna manera fue parte de la banda. Tenemos una lista tentativa de 15 canciones, pero terminamos haciendo 20. También preguntamos qué temas le gustaría escuchar a la gente y, si está a nuestro alcance, lo hacemos.

¿Por qué decidieron retomar el proyecto sin Pity?

Tengo la teoría de que la vida te marca con lo que fuiste entre los 20 y tus 30 años de edad. Si ves un recital de los Rolling Stones, sacan un disco nuevo, pero tocan “Satisfaction” y casi todos los temas de los años 60. Ves a Paul McCartney y no toca lo nuevo. La gente siempre quiere ver lo que fuiste. Es difícil sacarse el pasado de encima. Aprendí a aceptar que quieren que sea el bajista de Viejas Locas.

Por otro lado, Pity también se llama Viejas Locas y es él solo con músicos que la mayoría del público no saben quiénes son. Además, se basa en canciones de él y nosotros abarcamos las de él, las del Pollo (Sergio Toloza) y las mías.

¿Cómo llevás el proyecto sin su presencia?

Sin ningún problema, porque lo que hacemos es recrear Viejas Locas con seriedad y sentimiento. En el show no sólo hablo de Pity, sino también del Pollo, que fue una parte fundamental y tiene temas increíbles. “Todo sigue igual”, “Aunque nadie ya le importe”, “Sacatelo” prendieron mucho en el público y muchos ni saben que son de él. No es que lo hago porque no me pude sacar la mochila, me siento un Viejas Locas por más que no toque en la formación de Pity. Cada vez que veo que toca él con el cartel de Viejas Locas y yo no estoy, lo sufro como si fuera mi mujer separada.

Es raro que haya dos formaciones...

Creo que Viejas Locas ya no existe más. Ni la de Pity, ni la nuestra. La de él no tiene la energía que teníamos en los 90 y la nuestra no tiene el carisma que tiene Pity. Eso es innegable. Es un showman del carajo y nuestra formación no tiene ese condimento que él tiene de salir de cualquier situación ante el público. Por ahí se olvida toda la letra y termine el tema, dice dos palabras y se los gana. Tiene mucho oficio.

¿Qué posibilidades hay de que se reúnan todos nuevamente?

Nunca digas que no. Ya lo hicimos y duró un par de años y después volvieron a florecer cosas. En realidad no estamos distanciados con Pity. Hace poco tocó en una disco cerca de mi casa y yo fui y toqué un par de temas con él. Es difícil trabajar juntos, pero eso no hace que nos llevemos mal. No lo descarto. Si en algún momento hay una propuesta interesante y existe el feeling y la unión para hacer un disco nuevo, estamos abiertos.

¿Cómo lo ves actualmente a Pity?

Lo vi hace unos meses. Siempre juega al límite con todo. Las últimas noticias que salieron de él con respecto a violencia de género... me cuesta creerlo porque, si hay algo que no veo en él, es una persona violenta. Tiene sus locuras, pero no me lo imagino. Espero, y no creo, que no haya sucedido. Lo tendría que hablar con él.

¿El público sigue, se renueva o más bien está compuesto por nostálgicos?

Creo que viene más gente de la vieja escuela que vive como un revival con nosotros. Se sienten muy identificados. Hacemos bares y café- concerts donde la gente más grande se siente a gusto. Tocan bandas invitadas y por ahí ese sector es el que viene con más juventud. Igual cuando nos ven, terminan saltando como si hubieran venido a vernos a nosotros.

Proyectos

Con ganas de una placa de temas inéditos

“Con este proyecto nos está yendo bastante bien y ya tenemos fecha hasta el 17 de junio”, contó Fachi sobre la continuidad de Viejas Locas. “Justo da la casualidad de que en 2017 se cumplen 20 años de Hermanos de sangre, así que tenemos otra excusa”, agregó. “Están apareciendo cosas nuevas y en la sala estamos tocando temas inéditos, incluso de Pity. En cualquier momento lo vamos a empezar a volcar. No sé si lo grabaremos, tendríamos que hablarlo con él”, dijo.