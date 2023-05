Fabiana Cantilo defenestró la serie de Fito Páez: "Mezclaron todo"

“Mezclaron todos los tiempos y hay muchas cosas que no son, pero no voy a dar mis declaraciones porque es muy fuerte todo”, advirtió la intérprete de “Nada es para siempre”, aunque no quiso dar más detalles sobre la consideración que tuvo sobre la biopic en la que también muestran cómo fueron sus comienzos en la música junto a Charly García.

Fabiana Cantilo no fue la única expareja de Fito Paéz que opinó sobre la serie: Cecilia Roth, otro de sus grandes amores y madre de su hijo Martín, contó que ella aportó en la ficción al aconsejar a Daryna Butryk, la actriz que la interpreta. “Hablamos mucho, es un encanto. Yo no hablé con los productores, pero sí hablamos con Fito sobre la necesidad de que las cosas fueran lo más cercanas a la realidad posible. Por supuesto que en una ficción el permiso que se da el autor y el director es de modificar ciertas cosas”, consideró la destacada actriz en una entrevista radial.

“Yo no vi nada, pero me dijeron que está muy bien. Encima Daryna es muy buena actriz, es encantadora. Tuvimos varios encuentros, nos juntamos varias veces porque era bueno para las dos. Poder contarle cosas y que me conociera, poder acercarse más al personaje que tenía que hacer, que existió en la vida real. Y a mí, contarle cosas que por ahí no aparecen en la serie para que supiera de dónde venían”, siguió la actriz que estuvo en pareja con el cantante en 1991 y 2002.

El amor después del amor.jpg

Por su parte, se refirió al vínculo con el padre de su hijo, con quien hoy mantiene una amistad: “Yo creo que mutuamente nos iluminamos mucho, fue un encuentro muy hermoso. Fue un encuentro de almas, nos vimos el alma cuando nos conocimos. Cada uno se dio cuenta de lo que el otro carecía y de lo que el otro tenía, fue una manera muy generosa de un encuentro amoroso”.