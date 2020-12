Facebook vs Apple: pelea entre gigantes digitales

El grupo comandado por Mark Zuckerberg publicó un anuncio a página completa en varios de los principales diarios estadounidenses, incluidos The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal, y puso en línea un sitio web que recopilaba testimonios de pequeños comerciantes.

El blanco de Facebook es la actualización por Apple de su sistema de explotación móvil iOS, que obliga a los desarrolladores a brindar numerosos detalles sobre la recolección y la utilización de las informaciones personales de los usuarios en el App Store, la tienda online del gigante basado en Cupertino, California.

facebook y apple.jpg Facebook sigue la presión contra Apple por ciertas políticas de la empresa.

"Las nuevas reglas para el iOS 14 (sistema operativo móvil) de Apple tendrán un impacto negativo en muchas pequeñas empresas que luchan por mantenerse a flote y en la Internet libre, en la que todos confiamos más que nunca", escribió Dan Levy, vicepresidente de publicidad y productos comerciales de Facebook, en una publicación de blog.

Apple ha esgrimido el argumento de la transparencia para defender estos cambios, que anunció desde junio y forman parte de una amplia política de la empresa sobre gestión de datos.

La funcionalidad ATT (App Trackig Transparency), que será desplegada a gran escala a comienzos de 2021 obliga a las aplicaciones móviles a pedir a los usuarios autorización para seguirlos paso a paso, respondiendo así a persistentes demandas de varias oenegés y grupos de defensa de los consumidores.

Ingresos publicitarios limitados

Pero Facebook, que en el verano boreal manifestó públicamente su oposición a la ATT, cree que Apple está mucho más interesada en las ganancias financieras que en la privacidad al limitar significativamente la capacidad de los desarrolladores para publicar anuncios dirigidos.