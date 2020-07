Falsificaban champagne Dom Perignon y los vendían en Mercado Libre

937x553_535248_20200716234735.jpg

La presentación de la letrada recayó sobre la Fiscalía Federal Nº 1 -a cargo del Dr. Pedro Simón, quien solicitó que la Policía Federal iniciara las averiguaciones, por lo que desde ese mismo momento se inició la investigación. La instrucción de los efectivos federales se realizó a través de la plataforma virtual de Mercado Libre, donde se estableció que efectivamente el champagne Dom Perignon falsificado salía de Santiago del Estero.

Atentos a todos los detalles, los investigadores solicitaron informes en la mencionada plataforma, en Rentas de esa provincia, Andreani y Correo Argentino, desde donde no solo lograron obtener datos del supuesto vendedor sino que además hallaron paquetes que estaban listos para ser enviados. Con las evidencias obtenidas hasta ese momento, la Justicia ordenó durante la jornada de ayer que se realizaran tres allanamientos en domicilios que estarían ligados con el supuesto falsificador de champagne, de apellido Pereyra.

109583897_620971311860421_602711151289581069_n.jpg

De esa manera los efectivos arribaron a una casa del Bº Campo Contreras, a una pizzería -ubicada frente a la plaza Libertad- y a otro comercio de calle Libertad al 900. Todo con anuencia del Dr. Sebastián Argibay, los uniformados requisaron cada uno de los domicilios. Según se supo, de los comercios se secuestró documentación de las ventas ilegales.

Mientras que la parte más importante fue descubierta en la casa de Pereyra. Allí se incautaron cajas de champán ya preparados para su comercialización vía correo; además de gran cantidad de botellas, con los stickers similares a la marca Dom Perignon. También había un importante número de láminas autoadhesivas con stickers de frente, reverso, moño, indicación de fabricación y embotellamiento, de la firma denunciante.

109685061_297542791601787_8264272879099706796_n.jpg

Durante el allanamiento la policía también halló stickers con la marca Dom Perignon ya recortados; corchos; alambres sostén de corchos; computadoras; pendrives y los sellos con tinta dorada para el lacrado de la botella. Cajas de madera y de cartón, usadas para la presentación de la bebida. Todos los bienes hallados vinculados con la investigación fueron secuestrados y trasladados a la base de la Policía Federal, que bajo las órdenes del Dr. Simón, continúan con las averiguaciones. Cabe aclarar que por el momento en la causa no hay personas detenidas. Según se supo, a la pareja involucrada se la identificó y se le formularon los cargos procesales en su contra.

Los investigadores determinaron, a través de información obtenida por Mercado Libre, que la venta del champagne Dom Perignon falso se hacía por medio de una empresa llamada Las Torres SRL. La Policía Federal estableció que dicha firma no existe ya que no está inscripta en la AFIP, ni en el Registro Público del Comercio, así como tampoco en Rentas de la provincia. Fuentes consultadas revelaron que las etiquetas tenían distintos años de cosecha y variaban desde el año 1992 hasta el 2006.

110203875_316630212827764_2765417036929172237_n.jpg

Según lo establece la ley, la Fiscalía Federal imputó a los supuestos autores del fraude por infracción a la Ley 22362, artículo 31 inciso B, la cual sostiene que: “Será reprimido con prisión de tres meses a dos años pudiendo aplicarse además una multa de un millón a ciento cincuenta millones de pesos el que use una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización”. Si bien por el momento no hay personas detenidas, la Justicia Federal continúa con las averiguaciones en la causa y no se descartan nuevas medidas.