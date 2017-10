Familia en guerra

“Mi papá era golpeador, pero para la época era normal. Él era policía. No éramos ricos pero teníamos ropa, zapatos. No éramos pobres y no estábamos descalzos todo el día como contó Gladys”, aseguró Olga.

La respuesta de la creadora de “La pollera amarilla” no se hizo esperar. “Hermanos, no es ningún héroe, para mí es un criminal que maltrató a mi madre, que la golpeó hasta más no poder, y a nosotros. ¿Ustedes se lo olvidaron? Problema de ustedes. Yo amnesia no tengo”, lanzó entre lágrimas en un móvil de Los ángeles de la mañana, y recordó que su progenitor, fallecido hace 42 años, quiso matar a su madre con su arma reglamentaria en el cumpleaños de 15 de Olga. “Mi papá no existe para mí, es un ser malvado, no un héroe como ellos dicen. Puede tener un busto o un monolito, pero para mí era un asesino, un policía asesino de su familia. Se sacaba el cinturón y nos pegaba”, aseguró.

Dolor por su madre

“Mi madre es mi vida y mis hermanos la abandonaron cuando ella se enfermó. Los únicos que la cuidamos somos mi hermano Sergio y yo”, sentenció la vocalista, y agregó: “Tal vez por todo lo que vivió mi mamá, hoy está con alzhéimer, en todos los estudios le salían muchos derrames en la cabeza por los golpes”.

En cuanto a Olga, expresó: “No voy a hablar con ella porque lo que hizo es gravísimo, demostrar algo raro en el momento en el que su hermana está brillando. Todo esto me perjudica y me hace daño porque no soy mentirosa”. “Mi hermana es mala, de mal corazón”, remató dolida.