Famoso comediante estadounidense llevó su programa a México para dar un mensaje

"Soy yo, Conan O'Brien. De los medios. Conductor de televisión", se presenta. "El que hace un gran show", dice, mostrando una escena de su espectáculo.

"Claramente no están mandando los mejores", comentan los guardias en español, sin que O'Brien entienda.

Luego, otra vez serios, uno de los guardias dice: "Tenemos una nueva política: los estadounidenses son sujetos a un veto extremo".

"¿Veto extremo?", pregunta Conan.

"Usted podría ser uno de esos bad hombres", dice otro guardia, aludiendo a la célebre definición de Donald Trump sobre los inmigrantes méxicanos.

"Ok, ya sé que es lo que está haciendo. Miren, tenemos nuevas personas guiando los Estados Unidos y esto creó algunas tensiones entre nuestro países. Pero no pueden poner todos los estadounidenses en un sólo grupo, no es justo. Es un estereotipo", comenta O'Brian.

Entonces los guardias fronterizos estallan en risas: "¡De verdad es un comediante!".

Finalmente, parece que el comediante puede ingresar al país: "Bienvenido a México", le dicen. Pero ocurre un imprevisto.

Un perro detecta algo en su valija. Las autoridades la abren y la encuentran llena de protector solar, una bolsa de tacos y, sobre todo, la toalla de uno de los hoteles de Donald Trump.

"Estuve allí hace algo como 15 años", se defiende. "Y robé la toalla".

Sólo en este momento el comediante puede superar la valla e ingresar corriendo a México, seguido por un perro de los guardias.

Tras varios días de grabación en México O'Brien consolidó su solidaridad con las personas que allí viven. "Se sienten incomprendidos y sus sentimientos están heridos. Han escuchado estas cosas que se dijeron en los comicios de la campaña … y he pasado mucho tiempo tratando de explicar que muchas personas en los Estados Unidos aman a la gente mexicana. Esto es una tergiversación de cómo se sienten las personas", dijo el comediante.

La reacción en las redes sociales al episodio no se hizo esperar. Muy pronto aparecieron mensajes de televidentes agradeciendo a O'Brien por acercarse al pueblo mexicano.

"Gracias por mostrar lo que realmente somos, no lo que algunas personas dicen en los comicios políticos, no lo que la narración de una parte del discurso político estadounidense le dice a una parte del electorado… gracias Conan, como mexicano me sentí tan representado hoy, usted levantó la voz de millones de nosotros que cuando vemos a los Estados Unidos los vemos como un amigo, no como un enemigo", escribió un usuario.

No es la primera vez que Conan O'Brien graba su programa fuera de la frontera de los Estados Unidos. En 2015 había viajado a Cuba, para celebrar a su manera el deshielo de las relaciones entre el país caribeño y los Estados Unidos anunciado por Barack Obama.