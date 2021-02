Famosos y costuras: Politti vuelve con Corte y confección Celebrity

Boom del reality con celebrities

A horas del estreno de la nueva edición de Corte y Confección, Andrea Politti se refirió al auge de los realities con figuras mediáticas.

“Es como un clásico que se da en todas partes del mundo. En todas las versiones de realities siempre hay una con famosos. El público tiene ganas de verlos desde otro lugar y no solo dando entrevistas”, analizó la conductora, para luego remarcar: “Me parece que en estos tiempos, complicados (por la pandemia de coronavirus) es bueno que los famosos tengan esta fuente de trabajo, eso se valora mucho”. “Tengo mucha expectativa porque si bien este es un programa que ya tiene una trayectoria, estos van a ser participantes conocidos así que espero que al público le guste”, añadió.

“Estoy muy contenta porque tenemos al jurado original y son grandes compañeros. Con los famosos se van a poner un poco más exigentes porque van a tener que aprender y ponerse las pilas. Van a tener su asistente, que serán ex participantes, pero el que va a tener que crear ahí es el famoso que va a tener que trabajar mucho y estar muy concentrado. Las devoluciones serán sobre eso y no sobre la persona”, subrayó Politti. “Ahí se va a ver quién tiene más creatividad, y no sé qué va a pasar”, insistió.