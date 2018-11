“Ahí terminó todo mal. No lo querés nada”, agregó Yanina Latorre. En ese momento, Fandiño reflexionó y con una fuerte declaración, liquidó al galán. “No es cómo terminó, fue la relación en sí. No fue buena. No fue de sufrimiento, pero fue de esas relaciones que no suman”, reveló.

“¿Fue una relación tóxica?”, acotó De Brito. “Sí”, respondió Fandiño sobre el vínculo, que comenzó a reflotar tras los cruces entre ella y Laurita Fernández, actual pareja de Cabré, en la pista de Marcelo Tinelli.

¿Y el anillo?

Por otro lado, la participante del “Bailando” contó detalles sobre un anillo de compromiso que le había regalado el actor de Mi hermano es un clon. “Se me perdió antes de la separación. Entrenaba y me lo saqué, me lo puse en el bolsillo y no apareció más”, contó la blonda.

“Yo lo busqué, pero ya estaba todo más o menos… Con Nicolás no hablamos más. No es que terminamos mal. Fue como pudimos manejar las cosas en ese momento, éramos chicos”, concluyó Fandiño.

