Fans de Campazzo lo quieren ver en el All-Star Game

La llegada de Facundo Campazzo a la NBA reactivó el interés por la competencia más importante del planeta en la Argentina que vuelve a tener un representante después del retiro de Emanuel Ginóbili y por eso no extrañó que los aficionados argentinos empiecen a pedir al base cordobés para el próximo All-Star Game, cuya celebración aún está en duda no obstante la votación ya está abierta y se extenderá hasta el 16 de febrero.

Mediante esta votación los fans del planeta eligen a sus candidatos, pero como Campazzo es novato no tiene aún el rodaje ni tampoco un papel decisivo en Denver Nuggets como para ganarse un lugar.

Pero soñar no cuesta nada y los hinchas del cordobés van a aportar su granito de arena aunque la batalla esté perdida desde el arranque. Cabe recordar que el ex jugador del Real Madrid lleva apenas un mes en la NBA y pese a sumar buenas actuaciones en los Denver Nuggets, apenas promedia 12,3 minutos por partido. En cancha demostró un promedio de 3,6 puntos, 0,8 rebotes, 1.4 asistencias, 0,8 robos y 0,7 pérdidas por encuentro. No obstante su apellido fue ayer tendencia en Twitter porque los argentinos están emitiendo su voto. La manera más sencilla mediante la red social de los 280 caracteres es utilizando el #NBAALLSTAR acompañado del nombre completo del cordobés. La otra es ingresando al sitio oficial y seleccionándolo junto a los otros favoritos.