Fantasea con ser 007

A lo largo de la divertida puesta en escena –que sumó 1.762.556 visualizaciones en Youtube– se puede ver al deportista y el showman británico intentando recrear momentos clásicos de las películas del espía, que van desde la clásica escena introductoria bajo el cañón de una pistola hasta los momentos de seducción.

Descartados ambos para el rol, los rivales se reconcilian y finalizan la parodia emulando a Batman (Beckham) y Robin (Corden).

Desde ya, el porte del ex capitán de la selección de Inglaterra habrá despertado el impulso de más de un productor para incorporarlo a la franquicia. No obstante, las críticas por su performance en la última versión de El Rey Arturo, dirigida por Guy Ritchie, le juegan en contra.

Uno de los atractivos del film era precisamente el cameo de Beckham. Sin embargo, el astro del fútbol no convenció a nadie y terminó siendo el hazmerreír de los usuarios en Twitter.

“Esta es la peor actuación que he tenido la desgracia de presenciar”, “Lo único que sé del Rey Arturo es que David Beckham no puede actuar. Y creo que ya lo sabía”, fueron algunos de los mensajes de los internautas. “Hice trece líneas y practiqué un montón antes”, expresó Beckham a The Times sobre su rol en la producción. Al parecer, no le alcanzó.

Por lo pronto, el puesto para Bond sigue vacante. Tom Hardy, Tom Hiddleston, Jamie Bell, Michael Fassbender y Charlie Hunnam son algunos de los posibles sucesores de Craig, si es que no les gana Beckham.