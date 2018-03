Fantino estalló tras la derrota de Boca y criticó a todos

Alejandro Fantino manifestó su enojo tras la caída en la Copa Argentina y dijo que el DT no está a la altura, lentamente fue subiendo el tono y atacó algunos de los jugadores, vehemencia que no tuvo con Carlos Tevez, aludiendo que la responsabilidad de su mal momento fue el entrenador.

"Gallardo es infinitamente mejor técnico que el nuestro. El DT de River es práctico, inteligente, armado y gana las finales. Guillermo Barros Schelotto es un aprendiz y esto no es un insulto para él", dijo.

"El otro culpable es el arquero (Agustín Rossi), que es de medio pelo. ¿Ustedes lo vieron correr a Cardona? No podía más. Está siete u ocho kilos excedido. Es una heladera Siam doble puerta pintado de azul", agregó.

"El susto que tenía Fabra para jugar una final y eso que es de Selección. Hay jugadores que son para Boca y otros no. River ganó bien, lo felicito. Me saco el sombrero. Es un justo campeón. Estoy shockeado y triste. El dolor que me provoca... La dirigencia de Boca tiene que replantearse que jugadores va a comprar", concluyó.