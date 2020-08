Fantino: "Me tiran la comida por la puerta"

El conductor de Living in América y Fantino a la tarde anunció la noticia con un video publicado en su cuenta de Instagram. “Estoy bien, no tengo fiebre, no tengo dolores, no tengo tos pero soy positivo de covid, así que ahora, hasta que se me pase, van a ser 14 días, de entrada. A cuidarme. Solo me tiran comida por debajo de la puerta, como en ‘El Penado 14′″, dijo con humor, en referencia al famoso tango de Agustín Magaldi, para luego anunciar que va a “estar offline un tiempo”.