Fantino sobre Tauro: "No creo que le moleste a Rial"

En cuanto a las diferencias de Tauro con Luis Ventura, el conductor reveló: “Enseguida me dijo (Ventura) que estaba todo más que bien. Yo se lo conté, no le pregunté. Me dijo ‘Ale, olvidate, genial, fantástico’. Me pareció un gesto de buena gente. Lo mismo recibí cuando lo hablé con Marcela”

El ex Animales Sueltos confesó que no habló con Rial y destacó que el intruso es un motor “importante” para América. “No, no lo hablé con Jorge porque lo hablé con programación, como te decía, y con mis jefes. Pero Jorge es un gran compañero, una persona que va a apoyar esto, tira para adelante hace muchos años en el canal y es un motor importante de América. Al contrario, siento que va a verlo con buenos ojos, yo no creo que le moleste que Marcela esté este tiempo con nosotros”.

Ante la repercusión que trajo la pelea de Tauro y Rial, Fantino contó a Clarín que no vio el cruce que se dio al aire. “No lo recuerdo ni lo vi. Pero en televisión es todo dialéctico: podemos discutir, decirnos de todo, volver a amigarnos, es algo absolutamente etéreo y cambiante. Yo creo que lo pasado, ya pasó”, cerró el conductor.